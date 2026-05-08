САЩ атакуваха ирански петролен танкер, Иран стрелят по американски разрушители

Ирански военен източник твърди, че след като сили на САЩ са атакували ирански нефтен танкер, Техеран отвръща с ракети по американски части в Ормузкия пролив. Според информацията, щатските военни са били принудени да се оттеглят, като са понесли щети.

Според Техеран, три американски разрушителя близо до Ормузския пролив са били атакувани от иранския флот. Разрушителите, принадлежащи на силите на САЩ, според докладите, се оттеглят към Оманско море.

Същевременно висш американски военен заявява, че САЩ са нанесли удар по иранския пристанищен комплекс Кешм и Бендер Абас, но подчерта, че атаките не сигнализират възобновяване на войната.

Иран с остра позиция срещу САЩ

От Централния щаб „Хатам ал-Анбия“ на Иран излязоха с остра позиция спрямо Вашингтон. "Агресивните, терористични и пиратски военни сили на САЩ нарушиха примирието, като атакуваха ирански петролен танкер, който пътуваше от крайбрежните води на Иран близо до Джаска към Ормузкия проток, както и друг кораб, влизащ в Ормузкия проток близо до емиратския пристанищен град Фуджайра. Същевременно, с помощта на някои регионални държави, те извършиха въздушни удари по цивилни райони по бреговете на Бандар Хамир, Сирик и остров Кешм. Въоръжените сили на Ислямската република Иран незабавно отвърнаха, като атакуваха военни съдове на САЩ източно от Ормузкия проток и южно от пристанището Чабахар, като според докладите им нанесоха значителни щети на тях", се казва в позицията.

