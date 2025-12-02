София след погрома: Потрошени улици, контейнери, трамваи

След като снощният протест в София ескалира и по централните улици вилняха маскирани и облечени в черно провокатори, равносметката е за сериозни щети по инфраструктурата на столицата.

Пострадала е цялостната градска среда в района, с щети по инфраструктурата, по контейнерите, по трамваи на градския транспорт. Това заяви директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.

Цяла нощ чистене след погромите

"В момента се извършва оглед, преценяват колегите какви са щетите. Беше прекъснато сметоизвозването през нощта, възстанови се след 1:30 часа. Когато полицията ни разреши, първо се освободиха линиите на градския транспорт, така че да могат да бъдат изтеглени контейнерите. След това отпадъците бяха избутани плътно във велоалеите, за да може да бъде започната работа по почистване на пътните платна. В 5:30 започна почистването с механизирани машини", заяви той.

Градският транспорт вече върви по график.

"Положихме големи усилия с почистващите фирми. Виждате, че в момента всичко е почистено. Към момента има информация за 12 изгорели контейнера за разделно събиране, така че днес ще бъдат предприети мерки да бъдат събрани и възстановени точките", допълни Неделков.

"Бяха извадени павета, плочки от тротоара. Когато приключи огледът, те ще бъдат възстановени", обяви експертът.

Стойността на щетите се установява

По негови думи в рамките на днешния ден ще бъде установена стойността и общия обем на нанесените щети. Има счупени контейнери, колчета, делинеатори, така че допълнително ще можем да дадем информация след извършване на оглед, коментира той.

По отношение на спирането на тока, Неделков заяви, че има още няколко места с нарушено електрозахранване, но проблемът ще бъде отстранен в рамките на днешния ден.

По-рано столичният кмет Терзиев потвърди информацията, че спирането на тока в центъра по време на протеста се е случило заради пожар в подстанция Рила. "Има предположение, че може и да е била запалена", добави Васил Терзиев. Той уточни още, че протестът е бил разрешен в рамките на Парламента и Президентството, но са дошли "значително повече хора, отколкото сме предполагали".

Неделков заяви, че нищо не пречи на органите на реда да установят нарушителите, защото в целия център има охранителни камери и полицията има достъп до тях. "Ще оставим органите на реда да си свършат работата", заяви той.