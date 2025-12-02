МВР изтърва протеста и не може да се справи с тази чума

Думите от заглавието са на бившия директор на Националната полиция генерал Васил Василев, изречени в студиото на bTV. „Аз не мога да кажа колко хора протестираха, но се знаеше, че този митинг ще е огромен, знаеше се и че недоволството ще е огромно. Хората набраха гняв срещу шикалкавенето от страна на политиците, че ще обеднят и няма да живеят нормално“, коментира Василев. Още: Погром, палежи, потрошен офис на ГЕРБ: Провокатори опорочиха протеста срещу Бюджет'26 в София (ОБЗОР)

Ние си ги отгледахме

Снимка: Actualno.com

Той е очаквал да има ексцесии на протеста с аргумент, че на първия протест групите на протестиращите провокатори го пропуснали. „На тях единственият им враг е полицията, но ние си ги отгледахме“, коментира Васил Василев. Той смята, че протестиращите са били мотивирани да се бият. Не може да се разбере психиката на тези хора – слагат качулката и започват да се бият, възмутен е бившият директор на Националната полиция.

„Те не отидоха да протестират, а отидоха да се бият с полицията и дразнителите. Полицията обаче изтърва нещата“, изтъкна генерал Василев.

Той е на мнение, че полицията познава протестиращите. „Полицията няма готовност да се справи с такава чума“, подчерта генерал Василев.

Според него полицията няма мобилност да се справи с протестите. „Тези хора нямат респект и уважение към държавата“, каза още бившият директор на Националната полиция.

