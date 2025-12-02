Васил Терзиев: Хулиганите бяха на протеста с цел, нищо не можеше да ги спре

Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група качулати хулигани и е изключително болензнено да наблюдавам как се руши градът. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в извънредно включване по БНТ по време на снощния протест против Бюджет 2026 и с искане за оставка на правителството.

Още: "Няма да участваме в този парламент": Мирчев иска незабавна оставка на вътрешния министър

"Не бих могъл да коментирам доколко полицията е била подхотвена. Там въпросът е по-скоро към министър Митов. Сами виждате какъв е крайният резултат. Крайният резултат е, че от един изключително мирен протест се стигна до това да се вандализира градът. Доколко работеше пропускателният режим, бяха ли проверявани хората за бомбички, за всякакви други предмети, които не би трябвало да носят? Това мисля, че трябва да се питат други органи.", добави Терзиев, който уточни, че основните щети са по централата на ГЕРБ на бул. "Дондуков" и ул. "Оборище" в София, която беше разбита и беше направен опит от хулигани да бъде запалена, по полицейски коли, бусове, запалени кофи и др.

Още: Ненавистта се засилва, желанието за саморазправа с политиците нараства

Столичният кмет потвърди информацията, че изгасването на тока в центъра на София точно по време на протеста се е случило заради пожар в подстанция Рила. "Има предположение, че може и да е била запалена.", добави Васил Терзиев. В ефира на БНТ той уточни още, че протестът на 1.12 е бил разрешен в рамките на Парламента и Президентството, но са дошли "значително повече хора, отколкото сме предполагали".

Относно хулиганите

Снимка: Actualno.com/Ивайло Анев

"Аз винаги съм отправял призив към столичани да си пазим града, но точно тези, които правят безобразията в момента, каквото и да им кажа аз, не мисля, че би ги спряло в момента, защото всички знаем, че те са там с цел. Много ясно се виждаше още по време на протеста на кои хора не им е мястото там сред младите хора, майки с деца. Много ясно се виждаха групичките с качулки, облечени изцяло в черно, с гаечни ключове, дето им стъчат от джобовете", добави още Васил Терзиев.

Още: Самуил Петканов: България се събуди. Жална ви майка