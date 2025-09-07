Войната в Украйна:

В кои дни ще вали? Седмична прогноза за времето за 8-14 септември 2025 г.

07 септември 2025, 17:30 часа 402 прочитания 0 коментара
В кои дни ще вали? Седмична прогноза за времето за 8-14 септември 2025 г.

Новата седмица от 8 до 14 септември 2025 г. започва със слънчево време. На места ще има временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони. Вятърът ще е най-често от изток-югоизток, предимно слаб, в нощните часове ще стихва, а в Източна България през деня ще е до умерен, сочи прогнозата за времето.

ОЩЕ: "Есента се отлага": Проф. Рачев с прогноза ще става ли за море през септември

Температурите 

Температурите ще са без съществена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°. В петък вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен. Над Западна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, възможно е за кратко да са интензивни, както и да има гръмотевична дейност, а дневните температури ще са 22°-27°. Над източната половина от страната сутринта ще има и слънчеви часове, а повече облачност - след обяд.

Валежи

Валежи ще има на малко места, ще са предимно слаби, а дневните температури ще достигат до около 30°. През почивните дни и на изток дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 24° и 29°. В Източна България вятърът ще е предимно умерен. Облачността ще е променлива, в събота все още вероятността за валежи на места в западната половина от страната е повишена, в неделя и там намалява.

ОЩЕ: Есента чука на вратата: Николай Василковски разясни с какво време изпращаме месеца

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock  

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето седмична прогноза за времето времето
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес