В кои дни ще вали? Седмична прогноза за времето за 8-14 септември 2025 г.

Новата седмица от 8 до 14 септември 2025 г. започва със слънчево време. На места ще има временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони. Вятърът ще е най-често от изток-югоизток, предимно слаб, в нощните часове ще стихва, а в Източна България през деня ще е до умерен, сочи прогнозата за времето.

Температурите

Температурите ще са без съществена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°. В петък вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен. Над Западна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, възможно е за кратко да са интензивни, както и да има гръмотевична дейност, а дневните температури ще са 22°-27°. Над източната половина от страната сутринта ще има и слънчеви часове, а повече облачност - след обяд.

Валежи

Валежи ще има на малко места, ще са предимно слаби, а дневните температури ще достигат до около 30°. През почивните дни и на изток дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 24° и 29°. В Източна България вятърът ще е предимно умерен. Облачността ще е променлива, в събота все още вероятността за валежи на места в западната половина от страната е повишена, в неделя и там намалява.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock