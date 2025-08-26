Войната в Украйна:

"Есента се отлага": Проф. Рачев с прогноза ще става ли за море през септември

26 август 2025, 07:52 часа 533 прочитания 0 коментара
Доста хладна, а на места и студена сутрин. От днес до неделя ще растат температурите и в събота ще са около 30-35 градуса. Слънчо си отива към Екватора. Идва есента, но ще я отложим с две седмици, а типичната есен може да я очакваме чак към ноември. Сезонът си продължава с пълна сила. Есента по прогноза си изглежда много топла и суха, но ще видим. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Относно студената утрин професорът обясни, че днес във всички 71 станции е нямало температура над 18 градуса. „Пролича си и този остров на топлина, който има в София. В Двора на Софийския университет беше измерена температура от 11 градуса, а в Димитър Миленков - 7 градуса“, даде пример синоптикът.

Валежи се очакват в планините. 

Времето днес

Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Южна България, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб вятър предимно от север-североизток. Минималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса, в София – около 8 градуса, на морския бряг - между 15 и 18 градуса. Максималните ще са между 26 и 31 градуса, в София - около 26 градуса.

През следващите дни ще бъде слънчево. Вятърът ще е от изток, предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен. Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
есен прогноза за времето Георги Рачев
