Военни унищожиха стари мини и снаряд в две области

Специализиран екип от 13-то бригадно командване под ръководството на майор Михаил Попов унищожиха на учебен център „Батмиш“ 4 броя 60 мм мини с незасегнати взриватели днес, 29 април.

Боеприпасите бяха открити предходния ден до главен път в землището на село Мокрен, област Сливен, съобщиха от Министерството на отбраната.

Военнослужещи от 31-ви механизиран батальон от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, с ръководител капитан Димитьр Чернев, разузна и обезвреди на място вчера, 28 април, 122 мм силно корозирал снаряд, без маркировка, с навит взривател.

Боеприпасът бе открит в дере в покрайнините на село Чомаково, община Момчилград, област Кърджали.

За изпълнението на тези задачи екипите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

