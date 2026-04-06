Два невзривени боеприпаса обезвредиха военните

06 април 2026, 15:01 часа 356 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Специализиран екип от 3-ти механизиран батальон – Благоевград от състава на 3-то бригадно командване, с ръководител старши лейтенант Тодор Белчев, разузна, транспортира и унищожи ръчна отбранителна граната тип Ф-1 с поставена запалка. Боеприпасът е открит в района на частен имот в село Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград.

Екип от състава на военно формирование 34200 – Шумен, под ръководството на майор Свилен Йосифов, разузна, транспортира и унищожи па-рано днес силно корозирал 76 мм артилерийски бронебоен снаряд с дънен взривател, без маркировка.

Боеприпасът бе открит при разчистване на дворно място в град Велики Преслав, област Шумен. Снарядът бе обезвреден на учебен център “Дивдядово“.

Военнослужещите действаха по разпореждания на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповеди на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, при стриктно спазване на мерките за безопасност, съобщават от Министерството на отбраната.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Снаряд Граната обезвреждане невзривен боеприпас
