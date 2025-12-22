"За bTV огромните протести са "политическа кампания". Не ви ли е неудобно от това падение?": Гняв в мрежите заради Цънцарова

След новината за раздялата между bTV и водещата на сутрешния блок Мария Цънцарова вълна от обществено недоволство заля социалните мрежи с редица мнения на колеги на Цънцарова, журналисти и граждани, които коментират позицията на медията. В нея от bTV обвиниха Цънцарова в политическа пристрастност и редица нарушения на принципите на телевизията - "Няма да се съобразяваме", казаха от медията.

"Според съобщението на bTV, Цънцарова хем имала предложения как да се развива в медията, хем била нарушител на стандартите и затова ще се разделят с нея. Взаимно се изключват, но няма значение. Основен аргумент за непрофесионализъм е появата с чаша с надпис различен от бранда (авторът на корпоративното съобщение квалифицира надписа с безспорна връзка с протестите, каквато според мен, няма). И че удължила интервю с 15 мин. (това е нарушение, но може и да не е. Трябва да се види дали по длъжностна характеристика и по договор, Цънцарова се води автор и водещ на предаването; ако е и автор - може да удължи разговора, въпреки че й крещят в ухото.) Третото нарушение - казала, че е редакционно, а не нейно решение, да са тези, а не други гостите и темите в предаването. Къде е нарушението. Споделила е факт", написа в профила си Миролюба Бенатова по темата.

Още: Емблематичен журналист напуска bTV след уволнението на Цънцарова

Според Емилия Милчева щом изпълнителният ви директор Ралф Бартолайт казва, че Цънцарова е нарушила принципите на медията, то е редно да се каже кои принципи.

"Защото ние не знаем какви принципи следва bTV - нейната редакционна политика не е обозначена и очевидно е съвпадение с бизнес интересите на собствениците, което е недопустимо. Явила се е в ефир с брандирана чаша Time to make real Change?! Сериозно ли? Това си беше граждански протест, надхвърлил политическото още от самото начало. Колко ще спадне рейтингът - наясно ли сте?", пише още тя.

"Едно такова съобщение освен всичко останало показва, че тежките репутационни щети, които си навлече компанията, нямат кой знае какво отражение върху краткосрочните й финансови резултати. Там важни са други неща. ... Съчувствам на пиарите на БТВ за тежкия когнитивен дисонанс, в който са принудени да работят, компилирайки послания за “интегритет”, “принципи” и “обективност” в превод от чешки, немски и развален български", подчертава от своя страна и Венелин Петков, който също се раздели с телевизията от поста шеф на новини и актуални предавания.

Младият журналист Александър Детев обърна внимание на друг акцент в писмото на bTV - определянето на протестите от декември, свалили кабинета Желязков, като "провеждана в момента политическа кампания".

Още: "За "bTV - Ново начало" хем Цънцарова нарушавала стандартите, хем й предлагали ново предаване в праймтайма"

"Най-големите протести в страната от десетилетия, в които се включиха стотици хиляди граждани, борещи сe за демокрация, правосъдие и против корупцията, са "политическа кампания". Така ли? Не ви ли е малко неудобно какво причинявате с подобно падение на репортерите си, които трябва да излизат сред хората? ... Нелепите опити на медията да се опита да убеди някого, че е решила да се раздели с Цънцарова, както и да си внуши, че изобщо може да спаси реномето си", коментира още той.

Още: Gen Z атакува: "Будителят на годината" подари на bTV чашата на Цънцарова (ВИДЕО)