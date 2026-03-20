Активно се работи по пътя Радуил – Боровец (СНИМКИ)

Текат строително-ремонтните дейности по един от най-компрометираните участъци на републиканската пътна мрежа в община Самоков – пътят между с. Радуил и курорта Боровец. Ремонтът се извършва във връзка с предстоящото преминаване на престижното колоездачно състезание Giro d’Italia, което поставя високи изисквания за качеството и безопасността на пътната настилка. На терен се работи активно – укрепват се най-проблемните свлачищни участъци и се изграждат подпорни стени. Изцяло ще се подмени компрометираната настилка и ще се положи нова маркировка.

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов също провери на място напредъка на ремонтните дейности. „Въпреки че не се реализира цялостният основен ремонт за укрепване на всички свлачища, тези дейности са важна стъпка към повишаване на сигурността“, коментира той. По думите му, макар и частични, предприетите мерки ще допринесат значително за подобряване на състоянието на този ключов пътен участък.

Целта е да се осигурят отлични условия за провеждането на международното събитие, но това същевременно ще подобри безопасността за всички пътуващи. В обхвата на ремонтните дейности е създадена временна организация на движение.

„Шофирайте внимателно и спазвайте ограниченията! Препоръчваме по възможност да се ползват обходни маршрути“, апелираха от община Самоков.