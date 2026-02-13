Благотворително театрално представление в подкрепа на Детско отделение към МБАЛ – Елин Пелин. На 26.02.2026 г. в гр. Елин Пелин ще се състои спектакълът „Прекалено напудрено и адски фалшиво“, със специална благотворителна кауза. Всички средства, събрани от продажбата на билети, ще бъдат дарени за реновиране на Детското отделение на МБАЛ – Елин Пелин, с цел подобряване на условията за лечение, повече уют и по-добра среда за нашите най-малки пациенти.

Билети се продават на касата в читалището и на тел.: 0899 938 097

Цена на билет: 10 евро

За спектакъла: „Прекалено напудрено и адски фалшиво“ е сатирична комедия, която поставя под прожекторите света на социалните мрежи, преструвките и търсенето на онлайн одобрение. Историята проследява три ярки женски образа – инфлуенсърка, лекарка и „тролка“, чиито съдби се преплитат в динамична и иронична картина на съвремието. С много хумор, сарказъм и остър диалог пиесата разкрива теми като повърхностност, изкуствена перфектност и зависимост от виртуалния образ.

Автор: Дензъл Ребеловски

Режисьор: Ивайло Спасов

В ролите: Деси Моралес, Цветелина Маринова и Анна-Мария Чернева

Една вечер театър може да донесе реална промяна.

Благодарим на всички, които ще подкрепят каузата и ще застанат зад усилията за обновяване на Детското отделение.

Защото грижата за децата е обща отговорност.