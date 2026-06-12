Кметът на Самоков се срещна със зам.-председателя на Съдийската колегия към БФС

Приемственост в успеха: Самоковската съдийска школа продължава да дава елитни арбитри на българския футбол! Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов се срещна със заместник-председателя на Съдийската комисия към БФС и самоковец Никола Джугански, както и с футболните съдии Мариян Гребенчарски и Тодор Вуков. Срещата се проведе по инициатива на Джугански и по покана на кмета като признание за изключителното представяне на нашите съграждани по футболните терени през настоящия сезон.

Самоков продължава да затвърждава авторитета си на град с традиции и бъдеще във футбола. Днес общината е сред едва седемте в България, които имат двама действащи съдии на най-високото ниво в родния футбол. Наред със София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Перник, Самоков се нарежда сред водещите футболни центрове в страната по отношение на съдийското представителство в елита.

Мариян Гребенчарски ръководи едни от най-важните и отговорни срещи в българския футбол през сезона. Той бе главен съдия на финала за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски, на финала за Купата на България между ЦСКА и Локомотив Пловдив, както и на най-голямото дерби у нас – ЦСКА срещу Левски. С това той се превърна в най-младия съдия в историята на българския футбол, ръководил Вечното дерби.

Международният асистент-съдия Тодор Вуков също продължава да затвърждава позициите си на европейската футболна сцена. Освен назначенията си за ключови мачове от българското първенство, той получи наряди за срещите от Младежката шампионска лига между Атлетик Билбао и Айнтрахт Франкфурт, както и между Жилина и Брюж.

Особено значима за Самоков е и ролята на Никола Джугански, който след успешна кариера като футболен съдия днес е заместник-председател на Съдийската комисия към БФС. През годините той не само утвърди името на Самоков в елитното футболно съдийство, но и активно подкрепя развитието на младите арбитри.

По време на срещата кметът инж. Ангел Джоргов подчерта, че успехите на самоковските футболни съдии са повод за гордост за цялата общност.

„За Самоков е престижно да има представители както в елитното футболно съдийство, така и в ръководството на Съдийската комисия към БФС. Когато гледаме най-важните мачове в българския футбол и виждаме наши съграждани на терена, това е признание за качествата, дисциплината и авторитета, които Самоков изгражда през годините“, заяви кметът.

Той акцентира и върху последователната политика на общинското ръководство за развитие на спорта и футбола. През последните години Община Самоков инвестира целенасочено в модернизирането на спортната инфраструктура, подобряването на условията за подготовка на младите спортисти и подкрепата за местните спортни клубове. Резултатите от тази политика вече са видими – след спечелената шампионска титла ФК „Рилски спортист“ заслужено се завръща сред професионалните футболни клубове на България, възраждайки традициите и амбициите на самоковския футбол.

В знак на признателност кметът инж. Ангел Джоргов връчи почетен плакет на Никола Джугански за приноса му към утвърждаването на Самоков като град с достойно присъствие в елита на българското футболно съдийство. Почетни плакети получиха и Мариян Гребенчарски и Тодор Вуков за високите им професионални постижения и достойното представяне на Самоков на националната и международната футболна сцена.

От своя страна Гребенчарски и Вуков подариха на кмета фланелката и съдийските картони, с които бе ръководен финалът за Купата на България, както и съдийското флагче, използвано от Вуков в срещи от българските и международните турнири.

Срещата бе още едно доказателство, че Самоков не само съхранява своите футболни традиции, но и успешно изгражда ново поколение професионалисти, които представят достойно града на националната и международната сцена.