Предсрочно: Метрото тръгва пак през станциите “Театрална“ и “Хаджи Димитър“

На 15 юни (понеделник) “Метрополитен“ ЕАД предсрочно възстановява експлоатацията на метростанциите “Театрална“ и “Хаджи Димитър“ от третата линия на софийското метро, съобщават от дружеството. Първият влак от метростанция “Хаджи Димитър“, ще потегли в 5:00 часа сутринта.

Ръководството на “Метрополитен” възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажни дейности в района в съкратени срокове, с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити.

Още: Внимание, столичани! Промени в движението по линия 3 на метрото

“Предсрочното възстановяване на движението в района на двете станции е нашият принос за по-спокойното придвижване в града в дните на матурите. Даваме възможност на зрелостниците и техните семейства да разчитат на бърз, сигурен и предвидим транспорт, като същевременно облекчаваме автомобилния трафик в столицата“, заяви изпълнителният директор на “Метрополитен“ ЕАД Николай Найденов.

Още: РАЗПИСАНИЕ за автобусите, заместващи Линия 3 на метрото