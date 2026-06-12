Пред Историческия музей в Самоков наградиха първокласници

Пред Историческия музей в Самоков тържествено бяха връчени удостоверенията на първокласниците от СУ „Отец Паисий“. Учениците получиха своите удостоверения в присъствието на своите учители- Магдалина Иванова, Виктория Попова, Екатерина Кацарова и Веселка Тодорова, както и на директора на училището Лиляна Минкова.

Заместник-кметът на община Самоков Станимира Давидова поздрави децата за успешното завършване на първи клас и заедно с директора на училището връчи удостоверенията на малките ученици. Тя им пожела весела, безгрижна и изпълнена с приключения ваканция, в която да намерят време както за книги и нови знания, така и за много игри, приятелства и незабравими летни моменти.

На добър час, скъпи деца! Нека любопитството към знанието и усмивките ви съпътстват и през следващите учебни години!