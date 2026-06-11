Под наблюдение: 100 камери ще борят нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

Столичният общински съвет (СОС) одобри единодушно с 51 гласа "За" осигуряването на средства за закупуването на 100 автономни камери за видеонаблюдение, които ще следят денонощно терени с незаконни сметища в София. Предложението е внесено от заместник-кмета по екология инж. Николай Неделков и е част от мерките за ограничаване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. "С този доклад даваме път на качествената превенция, която винаги е по-добра от всяко последващо действие", коментира Неделков след вота.

По думите му с внедряването на новите системи борбата с незаконните сметища в столицата навлиза в нов етап.

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Според данните, представени в доклада, за периода от април 2025 г. до май 2026 г. на територията на София са установени 303 незаконни сметища. За почистването им през последните две години Столичната община е изразходвала над 1,2 млн. лева, като значителна част от средствата са били насочени към терени, които многократно са били замърсявани отново.

Само през 2024 г. разходите за почистване на незаконни сметища в район "Нови Искър" са над 157 000 лв., в район "Кремиковци" – над 100 000 лв., а в район "Банкя" – близо 100 000 лв.

Новата система предвижда използването на автономни соларни 4G камери, които не изискват електрозахранване или интернет инфраструктура и могат да бъдат разполагани в отдалечени и труднодостъпни райони. Камерите ще работят денонощно и ще бъдат премествани според необходимостта към нововъзникващи проблемни точки.

Системата ще използва и изкуствен интелект за автоматично разпознаване на нарушения и идентифициране на моторни превозни средства, използвани при нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Данните ще се изпращат директно към Столичния инспекторат за предприемане на последващи действия и налагане на санкции.

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От общината посочват, че ефективността на модела вече е доказана. Само със седем пилотни камери за четири месеца са установени 169 нарушения, съставени са 40 акта за установяване на административни нарушения, осем фиша и са изпратени 100 покани за съставяне на актове.

Инвестицията в новите камери е на стойност до 250 000 евро без ДДС. Средствата са осигурени от целевите отчисления по Закона за управление на отпадъците и няма да натоварят бюджета на Столичната община.