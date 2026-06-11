Нова стъпка срещу джигитите: Общинските камери влизат в битката срещу високата скорост

Столична община от известно време подготвя мерки за пътна безопасност и промени в организацията на движението. След тежкият инцидент на Челопешко шос обаче обществото очаква по-бързи резултати. МВР публикува за обществено обсъждане наредба за автоматизираните технически средства за контрол на скоростта, която ще позволи общинските камери да бъдат интегрирани към националната система за контрол. Това съобщи заместник-кметът на Столична община, отговарящ за "Транспорт и градска мобилност" Виктор Чаушев.

ОЩЕ: "Стари трикове": ИПБ критикува властта за мерките за пътна безопасност

"Основната отговорност за контрола е на СДВР и държавата. Най-важните елементи са превенцията и контролът. Когато контролът липсва, се стига до подобни инциденти", каза той.

Целта е нарушенията, засечени от общинските системи, да могат да бъдат обработвани от МВР и да се налагат санкции. Това значително ще увеличи възможностите за контрол, тъй като Столичната община разполага с десетки камери.

"В София има редица участъци, за които е известно, че се развиват високи скорости. Подобни камери ще позволят не само санкциониране, но и по-бързо насочване на контролни екипи", казва той.

"Истината е, че не можем да поставим полицай на всяко кръстовище. Ако водачите не се съобразяват със знаците и сигнализацията, възможностите за допълнителни мерки са ограничени", изтъкна заместник-кметът.