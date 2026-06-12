Арх. Петър Диков: Под София има топлинна енергия, която Господ ни е дал, а ние плащаме скъпо за газ

Преди години бившият главен архитект на София Петър Диков изготви проект за геотермалните води в София и как с тях могат да се отопляват големи сгради. „Проблемът с геотермалната енергия е много важен и според мен ще става все по-важен. Крайно време е управляващите да обърнат внимание и да не иронизират темата“, каза в „Лице в лице“ по bTV Петър Диков, който сега е председател на УС на Съюза на архитектите.

„НДК има едно помещение, което е правено за енергиен център. Доколкото знам сега то е празно. Има едно находище – Лозенец, за което Столична община има безвъзмездно дадена от държавата експлоатация. Едно време са ползвали водата от това находище за обществената баня в кв. „Лозенец“, разказа архитектът.

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„В центъра на това лозенско находище, което е около храма „Преображение Господне“ водата е 52-54 градуса. Има достатъчно ресурс да се ползва за отопление. Даже идеята тогава беше, след като се отнеме топлината, за да се отоплява НДК, остатъчната вода с температура 26-27 градуса да захрани басейна „Спартак“, защото там също дават огромни разходи за отопление на водата“, обясни архитект Диков.

По думите му сметките преди 13 години са показвали, че това би струвало около 10-11 милиона лева. „По онова време НДК плащаше 3 милиона лева на „Топлофикация“ за отоплението. Даже в тези 11 милиона се включваше и нов сондаж. Това значи, че тази инвестиция се изплаща за 3-4 години“, обясни Петър Диков.

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„Вече покойният проф. Костадин Щерев твърдеше, че под нас има 500 мегавата топлинна енергия, която Господ ни е дал, а ние внасяме газ, за да плащаме скъпо и прескъпо за нашето отопление. Това е ресурс, който ни е даден даром“, каза той.

Незаконното строителство в местността Баба Алино

„Откакто излезе случая с Баба Алино и аз непрекъснато си задавам въпроса как е възможно това да се случи. Засега все още нямам отговор“, каза Петър Диков. „Има чисто градоустройствени и архитектурни проблеми, за които досега никой не е дал отговор как са се случили. Отделно има други, които са свързани с цялата структура на държавата“, коментира той.

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Според него в този случая няма невинни и всичко трябва да излезе наяве. Диков направи аналогия със случая отпреди 16 години с „митничарското селище“ при язовир „Ивайловград“. „Там имаше десетки сгради, част от които бяха построени в чашата на язовира. Друга част бяха построени върху държавна земя без никакви документи за собственост. Случаят вървя по медиите няколко седмици. Интересно ми е там каква е била съдбата на това селище. Съмнявам се, че те са разрушени“, каза Петър Диков.

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Според него тези два случая трябва да се свържат, за да се види как действа държавата в подобни ситуации. По думите му всяка сграда трябва да има съответните проекти, които да минат през процедура на одобряване. Трябва да има и контрол по време на самото строителство. „Колегите от Варна показаха проекти, които са написани на руски, вероятно изготвени от украински архитекти. Как са изготвени тези проекти, имат ли конструктивна експертиза, на какви норми са направени – явно не по нашите норми? Това също е въпрос, който тепърва трябва да се изследва“, каза архитектът.