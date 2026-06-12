Започва мащабно миене на улиците в район "Възраждане"

Продължава поетапното миене по карета на улици, тротоари и прилежащи пространства в централната градска част на София като част от регулярните дейности за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда през летния сезон. Дейностите се извършват по възлагане на Столичния инспекторат и включват цялостно измиване на улични платна, тротоари, алеи, пътни знаци и прилежащи пространства, съобщиха от Столична община.

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В периода 15 – 21 юни ще бъдат обособени следните карета, а дейностите ще се извършват съгласно графика:

15 юни - карето между ул. „Ст. Стамболов“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“ и бул. „Сливница“

- карето между ул. „Ст. Стамболов“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“ и бул. „Сливница“ 16 юни - карето между ул. „Ст. Стамболов“, бул. „Мария Луиза“, ул. „Цар Симеон“ и бул. „Сливница“

- карето между ул. „Ст. Стамболов“, бул. „Мария Луиза“, ул. „Цар Симеон“ и бул. „Сливница“ 17 юни - карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Добруджански край“, ул. „Камен Андреев“ и ул. „Охридско езеро“

- карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Добруджански край“, ул. „Камен Андреев“ и ул. „Охридско езеро“ 18 юни - карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Опълченска“ и бул. „Тодор Александров“

- карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Опълченска“ и бул. „Тодор Александров“ 19 юни - карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Сливница“, ул. „Опълченска“ и ул. „Цар Симеон“

- карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Сливница“, ул. „Опълченска“ и ул. „Цар Симеон“ 20 юни - карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Охридско езеро“, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ и ул. „Гюешево“

- карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Охридско езеро“, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ и ул. „Гюешево“ 21 юни - карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Позитано“ и бул. „Константин Величков“.

За да се осигури цялостно и качествено извършване на дейностите, в дните, определени за миене, в часовия диапазон от 7:30 до 16:30 часа се забраняват движението, престоят и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре.

За времето на дейностите ще бъдат закривани и отделни участъци от зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона, както и местата в режим „служебен абонамент“.

Столичният инспекторат призовава собствениците на автомобили да ги преместят предварително, тъй като в часовия диапазон на дейностите улиците трябва да бъдат освободени, за да може миенето да бъде извършено в пълен обем и с необходимото качество. Останалите в участъка автомобили ще бъдат преместени на свободни места в съседни улици, като информация за местонахождението им може да бъде получена на телефон 0700 13 233.