Над 2 млрд. лв. задължения: Терзиев с ход за спиране на затъването на "Топлофикация"

"Топлофикация" може и трябва да бъде печелившо дружество и има начин да се излезе на този път. Това мнение споделя кметът на София Васил Терзиев.

"След месеци на политическо напрежение в залата, днес вече има съгласие, че състоянието на "Топлофикация София" е неустойчиво. Вчера Столичният общински съвет прие доклад с план за дружеството. Всеки ход напред е по-добър от пълното бездействие. Този план обаче е само първата стъпка. За да спрем затъването на дружеството, което има над 2 милиарда лева задължения, трябва да вземем следващото и по-важно решение. Затова отново ще внеса моя доклад за независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ на "Топлофикация"", съобщи столичният градоначалник.

Анализът е първата стъпка

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По думите му управлението изисква факти, а не догадки. "Зачестяващите аварии, които оставят хиляди домакинства без отопление през зимата, са резултат от дългогодишно отлагане на ключови реформи и ремонти на парче. За да започнем реален оздравителен процес, ни е нужна обективна и пълна картина за състоянието на мрежата и централите, изготвена от международни експерти", котегоричен е той.

Терзиев смята, че привличането на инвестиции изисква доверие, като нито държавата, нито водещи финансови институции като Международната финансираща корпорация (IFC) ще се ангажират с преструктуриране на дълга без подробен одит. Според него този анализ е задължителното условие, за да бъдат привлечени нужните между 1.5 и 2 милиарда евро за изграждане на нови когенерационни мощности.

"Крайната цел е защита на софиянци. "Топлофикация" може и трябва да бъде печелившо дружество. Чрез промяна в съотношението на производството – повече електричество и по-малко топлинна енергия – компанията ще започне да генерира сериозни собствени приходи. По този начин ще гарантираме сигурна услуга на предвидима цена, без да създаваме нови енергийно бни домакинства", пише още Терзиев.

Той призова общинските съветници да подкрепят доклада. "Знам, че темата за независими анализи, доклади и преструктуриране може да звучи абстрактно. От нея обаче зависи нещо съвсем конкретно и практическо – да спрат авариите, шокиращите и непредвидими сметки и седмиците без топла вода в сърцето на европейска столица. Трябва да стъпим на фактите и да започнем работа веднага", смята още той.

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