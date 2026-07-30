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Терзиев нападна "Спаси София"

30 юли 2026, 9:53 часа 1102 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Терзиев нападна "Спаси София"

"Спаси София" си противоречат абсурдно. Това е изводът от поста на столичния кмет Васил Терзиев по повод последните заявки на политическата формация.

"Всичко, което трябва да знаете за “Спаси София”. 11 март 2026 г.: “Няма програма”, по която София може да получи европейско финансиране за градския транспорт. 29 юли 2026 г.: “Осигурихме финансиране” по същата програма", написа иронично Терзиев.

"Когато екипът на Столична община работеше за това финансиране през февруари и обясняваше как то е свързано с бъдешия заем за инвестиции в транспорта, Борис Бонев и Спаси София ни критикуваха, защо се бавим с взимането на заем и как лъжем, че сме щели да осигурим някакви европейски средства. Месеци по-късно започнатото със служебното правителство е факт. Факт ще бъде и инвестиционният заем след няколко месеца", допълни градоначалникът.

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"Благодарим предварително и за него на “Спаси София”. Ако може да решат всичко за Витоша, Околовръстния път и всички други сложни казуси, ще сме още по-благодарни", завършва иронично той.

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Спаси София Васил Терзиев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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