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Ювентус надви богаташи от Висшата лига за звезда, изгряла на Световното

30 юли 2026, 14:35 часа 1274 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ювентус надви богаташи от Висшата лига за звезда, изгряла на Световното

Световните първенства са най-голямата сцена във футбола. Много млади звезди успяват да покажат качествата си пред света и привличат вниманието на големите клубове. Това направи и Керим Алайбегович с представянията си за Босна и Херцеговина на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Крилото успя да вдигне акциите си и около него се образува трансферна битка, която в крайна сметка беше спечелена от италианския Ювентус.

Керим Алайбегович се върна в Байер Леверкузен

Керим Алайбегович беше титуляр в 3 от 4-те мача на Босна и Херцеговина на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, като вкара 1 гол при победата с 3:1 над Катар. През миналия сезон той игра за РБ Залцбург, където пристигна от Байер Леверкузен срещу само 2 милиона евро. За "червените бикове" Алайбегович записа 44 мача във всички турнири, в които вкара 13 гола и даде 4 асистенции.

Той игра най-вече като ляво крило, но записа някои срещи и на десния фланг. При трансфера си в Австрия обаче, Алайбегович имаше клауза за откупуване и така Байер си го върна срещу 8 милиона евро.

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Ювентус плаща 35 милиона евро за Алайбегович

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Но Керим Алайбегович няма да остане в Байер Леверкузен. Той привлече вниманието на големи клубове като Ювентус, Аталанта, Челси, Наполи и други. "Бианконерите" и "сините" от Лондон бяха най-големите фаворити за подписа му, но според италианския журналист Фабрицио Романо, следващата дестинация на 18-годишния босненец е Торино.

Ювентус ще плати на Байер Леверкузен 33 милиона евро трансферна сума плюс 2 милиона евро под формата на бонуси за услугите на Алайбегович. Романо добави, че самият футболист е искал да играе в Ювентус и вече е договорил личните си условия с клуба.

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Ювентус Челси Летен трансферен прозорец
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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