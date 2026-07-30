Браво! Иван Иванов се класира на 1/4-финал след убедителна победа

Българската тенис надежда Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на турнир по тенис на клей в Гентофте, Дания с награден фонд 30 хиляди долара. Въпреки че допусна пробив още в началото, Иванов успя да обърне първия сет, а във втория, той беше още по-убедителен, като де загуби нито един гейм. 17-годишният българин, който е поставен под номер 4 в основната схема, се справи убедително с представителя на домакините Себастиан Йоргенсен с 6:3, 6:0 за час и 24 минути на корта.

Иван Иванов победи убедително и е на 1/4-финал

Иванов допусна пробив още в първия гейм на откриващия сет и впоследствие изостана с 1:3, но с пет поредни спечелени гейма затвори първата част в своя полза. Българинът изигра перфектен втори сет, в който не даде нито един гейм на съперника и така си осигури място в четвъртфиналната фаза. В нея Иван Иванов ще се изправи срещу победителя от двубоя между двама представители на Швеция - квалификанта Самуел Ровай и Патрик Мункхамар.

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Пьотр Нестеров също играе във втория кръг

А за да стигне до мача с Йоргенсен, Иван Иванов преодоля друг представител на домакина Дания. На 29 юли българинът победи Вилиам Тайлгор, отново без да загуби сет. Тогава резултатът беше 7(7):6(5), 6:2. А другият българин в турнира - Пьотр Нестеров, който е поставен под номер 2, ще продължи участието си във втория кръг срещу нидерландския квалификант Оле Бредшнайдер.

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