"Това е причината от Ферари да не са спечелили нищо през последните 20 години във Формула 1!"

Коментарите на шефа на Ферари Фредерик Васьор относно двамата пилоти на отбора предизвикаха оживени дискусии сред феновете след Гран при на Унгария. Шарл Льоклер и Люис Хамилтън завършиха съответно на четвърто и пето място след трудно състезание на "Хунгароринг" във Формула 1. И двата червени болида стартираха с меки гуми в опит да наваксат позиции още в началото, но монегаскът падна от второ на пето място зад своя съотборник. Хамилтън беше по-бърз от третия Макс Верстапен в началните обиколки, но не успя да намери начин да го изпревари и в крайна сметка беше първият пилот, който влезе в бокса, което предизвика верижна реакция пред него.

Действията на Ферари по време на Гран При на Унгария останаха неразбрани от фенове

Хамилтън успя да изпревари Верстапен, но ниделандецът си върна позицията. След втория си питстоп, отново направен по-рано от съперниците му, седемкратният шампион се движеше с темпото на лидерите и се изкачи на второ място, след като Оскар Пиастри отпадна поради повреда в скоростната кутия. След това Ферари решиха да вкарат Хамилтън в бокса за нови меки гуми, след като във 57-ата обиколка беше пусната виртуална кола на сигурността, като се надяваха това да го смъкне с едно място зад Верстапен на трето. Той наистина излезе трети и пред Кими Антонели, но данните показаха, че Антонели е бил с малко пред него, когато двамата достигнаха бялата линия при излизането от питлейна, и Хамилтън трябваше да го пусне обратно пред себе си.

ОЩЕ: Съдят за милиони 19-годишния лидер в шампионата на Формула 1

Нещастието му се утежни от 5-секундно наказание за превишена скорост в питлейна и така Хамилтън падна под съотборника си в крайното класиране. След края на надпреварата шефът на Скудерията застана пред медиите, за да коментира случилото се на пистата. Когато беше попитан за наказанието на Хамилтън, Васьор заяви, че от Ферари са преценили, че би било несправедливо да поискат от Льоклер да намали скоростта, за да позволи на британеца да запази четвъртото място. Льоклер завърши с точно седем десети преднина в крайното класиране заради наказанието на Люис.

Защо Ферари не дава приоритет на Хамилтън?

Това предизвика дебат дали от Ферари са взели правилното решение, като се има предвид, че Хамилтън в момента води пред Льоклер с 31 точки в класирането при пилотите. Именно той е най-близкият претендент за лидерството, което се държи от Кими Антонели, който след състезанието в Унгария има преднина от 50 точки. Остават да се проведат 12 от общо 23-те планирани състезания, но все още има несигурност дали ще има старт в Катар и Абу Даби.

"Ето защо не са спечелили нищо през последните 20 години", написа един фен в социалните мрежи, посочвайки липсата на намеса от страна на бокса. Друг коментира: "Единият е втори и се бори с лидера, а другият е на четвърто място." Докато трети заяви: "Половината от шампионата вече е минала, Хамилтън е с голяма преднина пред Льоклер, вече беше време да се даде приоритет на пилота, който е отпред. Тези две точки могат да се окажат решаващи в края."

ОЩЕ: Волф няма да позволи войната Розберг - Хамилтън да се повтори, дори между Верстапен и Антонели