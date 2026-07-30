Шеф в Байерн разкри дали ще има още трансфери: Кои са ненужните

Байерн Мюнхен за поредна година се доказа като един от най-силните отбори в света, но все още му убягва трофея в Шампионска лига, за да вземе европейската клубна корона. За целта на баварците им трябват сериозни трансфери, които те направиха възможно най-бързо. Спортният директор на Байерн Макс Еберл разкри дали на "Алианц Арена" ще има още нови попълнения и каза кои са излишните футболисти в отбора.

"В тези слухове няма нито един процент истина"

Ето какво каза Еберл, цитиран от италианския журналист Фабрицио Романо, за евентуални нови попълнения през лятото: "Много бързо финализирахме трансферите на Нене Браун и Исмаел Сайбари. Мислех, че е ясно, че сме приключили с новопристигащите. Усмихвам се, когато чуя имената, които са свързани с нас. В тези слухове няма нито един процент истина". Байерн Мюнхен привлече Натаниел Браун от Айнтрахт Франкфурт срещу 50 милиона евро и Исмаел Сайбари от ПСВ, отново за 50 милиона евро.

И двамата направиха много добро впечатление на Мондиал 2026 и баварците се надяват да пренесат формата си на "Алианц Арена".

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"Те нямат бъдеще в Байерн"

Макс Еберл говори и за ненужните в Байерн Мюнхен - Брайън Сарагоса, Саша Боуи и Жоао Палиня: "Те нямат бъдеще в Байерн. Ако искат да останат с нас, ще бъде трудно, защото не планираме да ги използваме. Тогава те няма да играят никаква роля в отбора". Тримата прекараха последния сезон под наем, съответно в Рома, Галатасарай и Тотнъм.

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