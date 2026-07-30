Кабинетът "Радев":

Преди да си почиват: Какво свършиха депутатите и как ще ни се отрази? (ВИДЕО)

30 юли 2026, 14:55 часа 1609 прочитания 0 коментара

Броени дни остават до началото на лятната ваканция на управляващите в Народното събрание. Какво обаче успяха да свършат депутатите преди да излязат в почивка?

След дебати, управляващите приеха на второ четене държавния бюджет за 2026г., който ще влезе в сила официално от 1 август. Финансовата рамка за годината е на минус с рекордните 7.3 млрд. евро, или иначе казано - 5,7% дефицит.

Максималният размер на новия дълг, който държавата може да поеме тази година, е 10.1 млрд. евро, включително до 3.26 млрд. евро по европейския инструмент на отбраната SAFE.

С особен акцент е отменянето на формулата за изчисляване на минималната работна заплата, която се замразява на 620.20 евро до приемането на нова формула. С 30% се увеличават винетните такси от 1 август. Вдига се и акцизът върху цигарите. Без промяна остават основните данъчни ставки, но се увеличава максималния осигурителен доход и част от минималните осигурителни прагове.

През юни правителството и водещи търговски вериги стартираха съвместния проект „Кошница с грижа“, насочен към постигане на стабилност, предвидимост и социална отговорност в условия на инфлация, чрез осигуряване на устойчив достъп до стоки от първа необходимост и по-голяма прозрачност по цялата верига на доставки – от производителя до крайния потребител.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На второ четене бяха гласувани и промените в Изборния кодекс. Депутатите одобриха машинното гласуване да стане основен начин за упражняване на вота и да бъде създадено обучително звено към Централната избирателна комисия.

С приетите текстове българските граждани в страни извън ЕС вече няма да бъдат ограничавани до максимум 20 секции, а при наличие на съображения за сигурност - например при военни конфликти или липси на достатъчно избиратели, някои секции могат да не бъдат откривани.

Министърът на правосъдието Николай Найденов обяви и че Министерски съвет е приел законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, с който се въвеждат изискванията на европейска директива срещу „дела шамари”.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Народно събрание Депутати репортаж равносметка
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес
" }