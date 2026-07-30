Преди да си почиват: Какво свършиха депутатите и как ще ни се отрази? (ВИДЕО)

Броени дни остават до началото на лятната ваканция на управляващите в Народното събрание. Какво обаче успяха да свършат депутатите преди да излязат в почивка?

След дебати, управляващите приеха на второ четене държавния бюджет за 2026г., който ще влезе в сила официално от 1 август. Финансовата рамка за годината е на минус с рекордните 7.3 млрд. евро, или иначе казано - 5,7% дефицит.

Максималният размер на новия дълг, който държавата може да поеме тази година, е 10.1 млрд. евро, включително до 3.26 млрд. евро по европейския инструмент на отбраната SAFE.

С особен акцент е отменянето на формулата за изчисляване на минималната работна заплата, която се замразява на 620.20 евро до приемането на нова формула. С 30% се увеличават винетните такси от 1 август. Вдига се и акцизът върху цигарите. Без промяна остават основните данъчни ставки, но се увеличава максималния осигурителен доход и част от минималните осигурителни прагове.

През юни правителството и водещи търговски вериги стартираха съвместния проект „Кошница с грижа“, насочен към постигане на стабилност, предвидимост и социална отговорност в условия на инфлация, чрез осигуряване на устойчив достъп до стоки от първа необходимост и по-голяма прозрачност по цялата верига на доставки – от производителя до крайния потребител.

На второ четене бяха гласувани и промените в Изборния кодекс. Депутатите одобриха машинното гласуване да стане основен начин за упражняване на вота и да бъде създадено обучително звено към Централната избирателна комисия.

С приетите текстове българските граждани в страни извън ЕС вече няма да бъдат ограничавани до максимум 20 секции, а при наличие на съображения за сигурност - например при военни конфликти или липси на достатъчно избиратели, някои секции могат да не бъдат откривани.

Министърът на правосъдието Николай Найденов обяви и че Министерски съвет е приел законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, с който се въвеждат изискванията на европейска директива срещу „дела шамари”.