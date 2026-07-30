Полицията издирва звезда от художествената гимнастика заради смъртта на бизнесмен

СДВР издирва бившата национална състезателка по художествена гимнастика Симона Пейчева, за да бъде разпитана като свидетел по разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков, известен с прякора Загатото, съобщи БНТ.

Според информацията Пейчева е била последният човек, който се е срещнал с 56-годишния бизнесмен часове преди той да бъде открит мъртъв в дома си в Банкя. От МВР засега отказват официален коментар по случая. Още: Умишлен пожар в Банкя уби известен бизнесмен

Разследването се води за предумишлено убийство, след като експертизите са установили, че пожарът в къщата е бил умишлено предизвикан.

Владимир Янков беше открит мъртъв на 27 юли след пожара в дома му в Банкя. При първоначалната информация от МВР беше съобщено единствено, че на място е намерено силно обгоряло тяло.

Работата по случая продължава.