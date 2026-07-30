Основен играч на Веласкес ще отсъства задълго, Левски веднага му намери заместник

Отборът на Левски претърпя сериозен удар в един от най-важните етапи от сезона. "Сините" продължават пътя си в Шампионска лига, след като преодоляха румънския шампион Университатя Крайова във втория кръг от предварителната фаза на най-елитната клубна надпревара. По този начин те си осигуриха участие в евротурнирите поне до края на календарната година. С успеха си над Университатя отборът на Хулио Веласкес си гарантира място в основната фаза на Лигата на конференциите, ако не продължи в Шампионска лига или не се справи в плейофите на Лига Европа.

Важен играч в състава на Веласкес ще отсъства за дълго от терените

На старта на европейската си кампания един от основните играчи в състава на Веласкес се контузи. Става въпрос за Оливие Камдем, който получи травма по време на реванша с Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. По тази причина десният бек пропусна следващите четири мача. Изглежда, обаче, че той няма да бъде на разположение за дълъг период от време.

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Левски намери заместник на Камдем

По последна информация камерунският бранител ще се подложи на операция на коляното, която ще го извади от игра поне за период от 4 месеца. По тази причина ръководството на Левски се задейства на трансферния пазар в търсене на негов заместник. По последна информация на колегите от Sportal.bg., "сините" са се договорили с нов краен бранител, който ще заеме мястото на Камдем. Медията съобщава, че той ще пристигне от елита на Португалия в следващите часове като свободен агент. Все още не е ясно името на играча, но се очаква той да дойде на "Герена" в близките дни.

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