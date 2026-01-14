Лайфстайл:

София с нови проекти за канализация в осем района

Столична община подготви проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, която липсва или е в лошо състояние, и ги внесе за оценка и последващо финансиране по Програма "Околна среда" 2021-2027. Към момента общината вече е обявила процедурите за избор на изпълнител и строителен надзор на 14 от общо 20 поръчки за ВиК инфраструктура. Очакван ефект за над 31 000 жители.

"Канализацията не се вижда, но липсата ѝ се усеща от всеки. Познатата картина след всеки по-силен дъжд – наводнени улици, големи локви и трудно придвижване – е пряк резултат от липсата на канализация. Затова подготвихме най-мащабния пакет от проекти за ВиК инфраструктура през последните години – за да решим трайно проблеми, трупани с десетилетия, и да осигурим по-добри условия за живот на хиляди софиянци", заяви кметът на София Васил Терзиев.

В кои квартали ще има нова канализация?

Ще бъде изградена канализация, предвижда се и реновиране на стари водопроводи. Очаква се с реализирането на инвестициите да се подобри свързаността към канализационната система и водоснабдяването на около 31 000 жители. 

Инвестициите обхващат 8 столични района, 7 квартала и 3 населени места на територията на София. Проектите са насочени към районите Панчарево (с.Герман), Искър (кв. „Димитър Миленков“ и кв. „Абдовица“), Надежда (кв. „Илиянци“ и кв. „Орландовци“), Връбница (кв. „Модерно предградие“), Витоша (кв. „Симеоново“) и Овча купел (кв.“Горна баня“), както и към град Нови Искър и с.Иваняне в Банкя. 

Столичната община внесе проектното предложение към Управляващия орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 след одобрение от Общинския съвет. Това е най-мащабната инвестиция във ВиК инфраструктура на София през последните години. Общата стойност на финансирането надхвърля 224 млн. лв. (114,5 млн. евро), от които безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 100 млн. лв. (51 млн. евро). Съфинансирането от община е над 36 млн. лв.(18,4 млн.евро) и допълнително около 89 млн. лв.(45,5 млн.евро), свързано с дейности, които общината ще инвестира в  обновяване на градската среда.

В момента проектите са на етап оценка в Управляващия орган на програмата, което се очаква да приключи през март тази година. Основно изискване за одобрението на всички проекти е да бъдат обявени процедурите по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител (проектиране и строителство) и строителен надзор. 

Общо 10 са обектите, за които трябва да се проведат процедури за избор на изпълнител и строителен надзор (консултант):

  • Изграждане на Водящ колектор и съоръжения, район Искър и район Панчарево;
  • ВиК мрежи на кв.Абдовица“, район Искър;
  • ВиК мрежи на с.Герман, район Панчарево;
  • Гл.канализационен клон III на кв.“Горна баня“, район Овча купел;
  • ВиК мрежи на кв.„Димитър Миленков“, район Искър;
  • ВиК инфраструктура на с.Иваняне, район Банкя;
  • ВиК инфраструктура на кв.„Илиянци“, район Надежда;
  • ВиК мрежи на кв.„Модерно предградие“, район Връбница;
  • Доизграждане на ВиК мрежи на гр.Нови Искър;
  • Канализационна помпена станция в кв.“Орландовци“, район Сердика.

Столична община е подготвила и обявила всички 10 процедури за строителен надзор, които могат да се видят в електронната система. За тях в момента тече избор на потенциални кандидати. Обявени са и 4 от процедурите за изпълнител на инженеринг (проектиране и строителство). 

Предстои обявяването на още две процедури за изпълнител за изграждането на Водящ колектор и съоръжения за райони „Искър“ и „Панчарево“ и ВиК инфраструктура на кв.„Илиянци“, район „Надежда“. Те са преминали проверка на Агенцията за обществени поръчки (АОП), което е задължително. 

За да изпълни необходимите условия за финансиране по програмата общината трябва да обяви още 4 процедури, за които към момента още се очаква становище на АОП. 

Ако се забави отговора на Агенцията за обществени поръчки, това може да застраши спазването на сроковете по програмата и София да не успее да получи финансиране. Обществените поръчки, за които се очаква становище, се отнасят до обектите в кв.“Димитър Миленков“, в с.Герман, кв.„Модерно предградие“ и гр.Нови Искър. 

Паралелно с осигуряването на канализация се предвижда да бъдат подменени старите, амортизирани водопроводи. Столичната община допълнително ще инвестира в цялостно асфалтиране на уличните платна, изграждане на тротоарни настилки, благоустрояване. 

Срокът на изпълнение на работата върху проекта по Програма „Околна среда" е до 31 май 2029 г. 

