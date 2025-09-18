Боклуци запушват канализацията в Ямбол, чистят ги с багери

Багери на „Водоснабдяване и канализация” (ВиК) - Ямбол влязоха в квартал „Райна Княгиня” в града, за да разчистят обемни битови отпадъци, запушващи канализационната мрежа. Необходимо е периодично почистване на т. нар. Колектор 10, който отвежда отпадъчните води от тази част на града до пречиствателната станция, съобщават на фейсбук страницата си от дружеството.

Районът на жилищните комплекси „Георги Бенковски” и „Райна Княгиня” в Ямбол изпитва чести проблеми с отвеждането на отпадъчните води поради недобросъвестно изхвърляне на обемни и неразградими предмети в канализацията, посочват от ВиК. Особено проблемен е периметърът между улиците „Кожух планина” и „Марица”, където има застрояване директно върху канализационни шахти, допълват оттам.

Не изхвърляйте отпадъци в канализацията

От дружеството са наели допълнително специализирани машини с по-голяма смукателна мощност за водно-вакуумно отпушване и промиване. Заради голямото количество отпадъци, в труднодостъпните участъци се налага и ръчно почистване.

Водоснабдителното дружество завършва съобщението си с апел да не се допуска изхвърлянето на неразградими отпадъци в канализационната мрежа, за да се намали рискът от аварии и да се осигури нормално функциониране на съоръженията.

Разширение и реконструкция на канализационната и на водопроводната мрежа в Ямбол, както и строителство на пречиствателна станция беше завършено преди четири години. Инвестицията беше за близо 37 милиона лева по оперативната програма „Околна среда 2014-2020 г.".