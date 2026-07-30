"Демократична България" атакува Радев: Възмущението не стига, нужна е съдебна реформа

"Демократична България" (ДБ) призова управляващото мнозинство да предприеме решителна съдебна реформа, включително с промени в Конституцията, за да бъде прекратена възможността корупционни случаи да бъдат прикривани чрез прокурорско бездействие.

В декларация от парламентарната трибуна депутатът Атанас Славов постави въпроса какво е политическото и законодателното решение срещу подобни практики и се обърна към премиера Румен Радев с думите: "За нас отговорът е реформа - решителна, включително конституционна. А за вас, господин Радев?"

Повод за декларацията станаха изказванията на премиера от заседанието на Министерския съвет в сряда, когато той заяви, че колкото по-активно МВР и службите разкриват корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства работата им. Още: Министър Найденов представи пред Комисията LIBE последните изменения в Закона за съдебната власт

Според Славов Радев едва сега признава проблем, за който ДБ говори от години.

"Премиерът Радев сега ли разбра, че проблемът не е в един лош прокурор, а в модела, в системата на прокуратурата. Той се възмущава, правилно, от разкарвани преписки, поредица от отводи, зависимости и разследване, оставено да затъне. Ние от години обясняваме, че безконтролната и централизирана прокуратура може не само избирателно да преследва, но и избирателно да не разследва", заяви той.

Депутатът подчерта, че вече като министър-председател и лидер на "Прогресивна България", която разполага с абсолютно мнозинство в парламента, Радев има възможност да промени системата.

По думите на Славов възмущението само по себе си вече не е достатъчно, а представлява признание за проблем, който управляващите могат да решат, включително чрез намиране на конституционно мнозинство.

От ДБ припомниха, че от години предлагат конкретни мерки - ограничаване на правомощията на главния прокурор чрез ефективни механизми за отчетност и контрол, независим и балансиран прокурорски съвет, прозрачен избор на Висшия съдебен съвет със силно обществено участие, реални проверки за почтеност, ясни срокове за прокурорските проверки и съдебен контрол върху бездействието на прокуратурата.

Според Славов част от тези идеи са били блокирани от Конституционния съд, а други са били отхвърлени при последните промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс.

Той заяви, че описаната от премиера ситуация е типичен пример за прокурорски произвол.

"Преписката пътува между градове и инстанции, прокурорите се отвеждат един след друг, институцията бездейства, а доказателствата и свидетелите остават под натиск. Прокурорският произвол е щит за един и бухалка за друг", се посочва в декларацията. Още: Няма опит за съдебна реформа: Обяснение на Велислав Величков как всичко си остава блато

Като примери Славов изброи "одиозното семейство на Нотариуса", Пепи Еврото, "представителите на модела Пеевски-Борисов" и лицата, санкционирани по закона "Магнитски".

В декларацията ДБ отправя критики и към досегашната позиция на Румен Радев по темата за съдебната реформа. Според формацията през близо десетте години във властта той е заемал "колеблива, непоследователна и противоречива" позиция.

Като примери бяха посочени липсата на реакция по случая "Цумгейт" през 2017 г., неизползваното право на президента да инициира конституционни промени, както и подписването на указа за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор въпреки призивите на професионални и граждански организации това да не се случва.

От ДБ заключиха, че борбата срещу "модела на завладяната държава" не се води с общи политически изявления, а с конкретни решения, назначения и законодателни инициативи.