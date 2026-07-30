"Димитър Николов е най-смисленият български политик": С призиви за президент България се възхити на Бургас за детската болница

Детската болница на Бургас "Света Анастасия" получи разрешение за дейност от Министерството на здравеопазването и обяви, че започва поредица профилактични безплатни прегледи през август. На фона на зациклилите скандали около Националната детска болница постижението на Бургас възхити публични личности и обикновени българи, които бяха категорични, че делото на кмета Димитър Николов е доказателство, че когато има желание, има и начин.

Вчера Николов определи датата на разрешението за болницата като един от най-щастливите дни в живота му.

"В ръцете си държа един изключително важен документ – документ, който ни дава право да работим. Вече подаваме документите в НЗОК. След подписването на договора започва поетапното въвеждане в работен режим на отделенията и структурите на болницата. Днес завършва един етап, но започва следващият, най-важен. Зад всичко това стоят усилията и енергията на много голям екип, с който започнахме преди 5 години. Благодаря на всички, които ни повярваха и ни помогнаха", каза Димитър Николов.

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"Най-смисленият управник в страната за последните години"

Комплиментите към Николов не закъсняха. Кристиян Шкварек, председател на Фондация "Консервативно общество" обяви, че Димитър Николов е може би най-смисленият управник в страната за последните години.

"Не си спомням за 17 години във Фейсбук някога да съм споделял публикация/похвала за български политик, но днес ще го направя. Димитър Николов е може би най-смисленият управник в страната за последните години. Няма 20 платени Фейсбук страници за него, няма 10 ПР-а, няма клипчета на забавен кадър, не залива ТикТок с нескопосани опити да се хареса на ДженЗи. Просто отваря първата, модерна детска болница в страната. А защо това се случва в Бургас, а не в София е въпрос, който всички трябва си задаваме", написа Шкварек.

"Димитър Николов е най- смисленият български политик в момента. Готов президент", съгласи се и музикантът Тодор Митов. Тй обаче се усъмни, че такова нещо ще се случи, защото или няма кой да го издигне, или самият Николов е отказал.

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"Мечтая си един ден за държава с политици, които дори опонентите им уважават. Защото си поставят амбициозни цели, борят се за тях и накрая се сравняват по изграденото. Българите сме много песимистични и обичаме да казваме "тука е така", но според мен Димитър Николов е отличен пример, че няма нужда да е така. Вместо да се занимава с мръсни политически игрички, човекът гради. И докато тези с тролове-молове и гадости се борят за месец-два във властта, Димитър Николов гради, получава доверието на хората и така вече сума време. Трябва да му се отдаде дължимото", добави Виктор Блъсков, журналист и политик от партия "Синя България".

Ревматологът Таня Андреева поздрави Николов и екипа му. "Нова детска болница съвсем скоро отваря врати за малките пациенти. Не, няма да е в София. Браво на кмета на Бургас и цялата администрация за отличната работа. Успех на Благовир Здравков и прекрасния екип на болницата. Сигурна съм, че освен модерна сграда, Детската болница в Бургас ще бъде и място където децата се лекуват с много любов и грижа по най-високите световни стандарти. Когато има воля се намира и начин!", написа д-р Андреева.

"Докато в София някои правят политически кариери от една Национална детска болница, а такава няма скоро да видим... То в Бургас, общината вече я построи и е готова да я отвори - болница за деца от цяла Източна България. Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в Бургас е 100% общинска собственост. Болницата е регистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), чийто едноличен собственик на капитала е Община Бургас. Изградена е чрез съвместни усилия – заем от Европейската инвестиционна банка, съфинансиране от държавния бюджет и собствени средства на общината. Болницата работи в партньорство с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), което означава, че лечението на децата в нея се покрива по клинични пътеки и е напълно достъпно", написа Вихра Карапетрова.

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