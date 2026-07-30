Функционалната неграмотност е жива и пише закони: Детето ви боледува? Глоба!

Чувствайки се длъжни да допринесат към пълното мазало на образователната реформа, управляващите от "Прогресивна България" предложиха промени в Закона за предучилищното и училищното образование, с които доказаха какво се случва, когато функционалната неграмотност порасне, завърши и започне да пише закони.

Основна характеристика на функционалната неграмотност е четенето без разбиране - хем четеш един текст, хем не можеш да го осмислиш. В "Прогресивна България" обаче настина прогресират и надграждат - те и пишат без да осмислят.

Глупост без обстоятелствени пояснения

Властта предлага въвеждане на глоба от 50 до 150 евро за всички родители, чиито деца отсъстват повече от 30% от учебното време в подготвителните групи на детската градина, както и в училище.

Текстът гласи следното:

"С глоба в размер от 50 до 150 евро се наказват родители, които не осигуряват присъствието на децата си в поне 70 на сто от:

1. педагогическите ситуации, предвидени за възрастовата група - за децата, подлежащи на задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на организация в детска градина или училище,

2. сбора на задължителните и избираемите учебни часове от училищния учебен план - за децата, подлежащи на задължително училищно образование, записани в дневна, вечерна, дистанционна или комбинирана форма на обучение в училище;

3. учебните часове, предвидени в учебната програма за обучение в Подготвителния езиков клас или в допълнителното обучение по чл. 124. ал. 4"

Толкова. Без обстоятелствени пояснения, без условности. Безпощадно.

Такива неща като боледувания, извинени, неизвинени отсъствия, уважителни, неуважителни причини, липсват. А щом липсват, законът се прилага директно, без пояснения.

Източник: БГНЕС

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И тъй като никой не приема насериозно тезата, че ПБ умишлено са решили да бъдат безмилостни към родителите на по-болнавите деца и да ги глобяват поголовно, остава версията за функционалната неграмотност. Някой пише нещо, чете го, и не може да осмисли нито значението му, нито последиците, които то ще има, нито евентуалните проблеми, които ще създаде. Подобен казус имаха и в столична наредба, но там от общината се усетиха сравнително бързо и си признаха пропуска. От ПБ още не са коментирали собствената си глупост.

В очакване сме. Защото алтернативата е безумна. Въпреки че кой знае, в духа на новия предмет "Добродетели и религия", може би новата власт е приела, че боледуването е грях и е добродетелно родителите да имат допълнителна мотивация да каляват и закрепват децата си, за да не отсъстват. Кой знае...

Важното е обществото да осъзнае, че функционалната неграмотност е бич, който не е абстрактен и хипотетичен. Той е жив и пише закони. Днес изпусна 1 ред в просветния закон и всички ни грози глоба. Утре може да изпусне 1 ред в бюджета и цялата държава да се окаже без пари.

Автор: Десислава Люборимова