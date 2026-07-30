Мистика и красота: Еленова луна озари храма на Посейдон в Гърция (ВИДЕО)

Ярка Еленова луна озари небето над нос Сунион в Гърция. Там се намира древният Храм на Посейдон, чието магично излъчване беше подсилено от лунната светлина, която буквално го заливаше. Гледката привлече стотици хора, дошли да се полюбуват на уникалното природно явление, осветяващо историческия храм с изглед към Егейско море. Още: Ягодово Пълнолуние през юни 2026 г.: Съвети за всяка зодия

Еленова луна е традиционното наименование на пълнолунието през юли. То е свързано с рогата на мъжките елени, които падат и израстват отново всяка година, но по време на Еленовата луна, в Северна Америка са в разцвета си.

В различни традиции юлското пълнолуние е известно още като Сьомгова луна, Малинова луна, Гръмотевична луна, Билкова луна, Луна на медовината и Луна на сеното. Това не са официални астрономически термини, а традиционни названия, свързани със сезонни явления и земеделски дейности. Следващото пълнолуние ще настъпи на 28 август в 07:18 ч. българско време и традиционно се нарича Есетрова луна.

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