"Най-гнусния ПР в историята на ПР-а": Обяснение защо живеем в държава, в която министерство събира дарения за дете на свой загинал служител

Добро утро от държавата, в която министерство събира дарения, за да подкрепи рехабилитацията на детенцето на загинал свой служител. Това написа членът на Обществения съвет на Националната детска болница и дългогодишен здравен журналист Надежда Цекулова.

Тя коментира призива на Министерство на отбраната, касаещ малката Анастасия, която е на 1,6 г. и е дъщеря на пилота от Военновъздушните сили капитан Венцислав Дункин, загинал при изпълнение на своя воински дълг, както и на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова.

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"След претърпян инсулт малката Анастасия се нуждае от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство. Необходимата сума е 7416,1 евро за 3-месечен курс на лечение", поясняват от МО.

Провалената държава

Цекулова приема призива като повод за припомняне на някои ключови елементи от родното детско здравеопазване:

"1. Имаме Национална здравно-информационна система, но нямаме анализ колко деца годишно се нуждаят от рехабилитация, какви са заболяванията или състоянията им, къде се намират и съответно - как да разпределяме ресурс, за да покрием нуждите им.

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2. Поради това рехабилитацията на деца се извършва в няколко лечебни заведения в страната по клинична пътека, която не покрива нуждата от непрекъсната рехабилитация за дълъг период от време. При някои състояния - цял живот. За разходите на семействата да стигнат до тези лечебни заведения въобще не говорим.

3. Тази празнина се запълва частично от социални услуги, но ключовата дума тук е "частично". Държавното финансиране на тези услуги е недостатъчно, а те също са разположени предимно в по-големи населени места.

4. Вече десетилетия децата, които имат нужда от рутинна рехабилитация през целия си живот или не я получават, или я получават благодарение на нечовешки усилия на семействата си и дарителски кампании.

5. Вече десетилетия държавата, представлявана от всичките си власти, не решава този проблем, а има наглостта да прави дарителски кампании и да преразпределя ВАШИТЕ пари от дарения към нуждаещите се деца, правейки си най-гнусния ПР в историята на ПР-а, защото цената му е, наред със здравето, и достойнството на хиляди деца и родители".

По думите й вече десетилетия върхът на този цинизъм е и кампанията на президента "Българската Коледа", създадена "да мие репутации и съвести, и поддържана в този й вид от всички президенти".

"Не знам дали знаете, но Пеевски е дарявал неведнъж и немалко средства за лечение на деца без да го афишира, а Десислава Атанасова беше единственият здравен министър, който организира коледен купон за децата на Фонда за лечение на деца. Споменавам това, за да илюстрирам, че трябва да разграничаваме собствената си нужда да дарим, за да ни е по-лесно да се гледаме в огледалото, от реалните нужда на болните деца и техните семейства", завършва Цекулова.