В Реално време: Хората могат вече да следят градския транспорт в София

16 септември 2025, 14:43 часа 361 прочитания 0 коментара
Данните за градския транспорт на София от днес са отворени. Приложения и сайтове вече ще могат да показват в реално време след колко минути идва следващият автобус, тролей или трамвай по GPS сигнал, както и да предложат най-бързия маршрут с градския транспорт, както правят сега Google Maps и Moovit. Това отваря вратата и за създаване на официално приложение на Столичната община. Новата услуга дава възможност на граждани и разработчици да имат достъп до информация за маршрутите, спирките, времената на пристигане и местоположението на превозните средства в реално време, съобщиха от Столична община, цитирани от БГНЕС. 

Данните включват също известия за промени в движението, анонимизирани са и се разпространяват чрез стандарта General Transit Feed Specification (GTFS).

Инициативата е на зам.-кмета по дигитализация Иван Гойчев и общинския съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

Достъпът е в три категории

Достъпът до данните е разделен в три категории – задължителни (публични и безплатни), допълнителни (отворени в машинночетим формат) и с ограничен достъп (след заявление).

Източниците са достъпни чрез публични API услуги: Известия и предупреждения; Актуализации на пътуванията; Позиции на превозните средства; Статични GTFS данни.

„Предоставянето на отворени данни за градската мобилност ще ускори процеса по създаване на повече модерни дигитални решения за гражданите и гостите на София.

Разработчиците вече могат да създават приложения и услуги, които подобряват градската мобилност и качеството на живот в столицата.

Инициативата е част от цялостната стратегия на Столична община за дигитална трансформация и устойчиво развитие на градския транспорт.“, коментира един от авторите на предложението Симеон Ставрев. 

Спасиана Кирилова
