Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април в 25 МИР - София

Представяме ви листата на БСП в 25 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. Атанас Владимиров Атанасов
2. Росен Неделчев Атанасов
3. Петър-Марин Маринов Бозов
4. Христо Петьов Колев
5. Аспарух Асенов Иванов
6. Крум Константинов Цеков
7. Божидар Божидаров Миланов
8. Велко Илиев Велков
9. Боян Бранимир Димитранов
10. Борислав Димитров Михайлов
11. Славка Андреева Петрова
12. Галин Йовчев Терзиев
13. Заличен
14. Иван Владимиров Владимиров
15. Грациела Иванова Петрова
16. Людмил Александров Костадинов
17. Валери Илиянов Веселинов
18. Людмила Иванова Балтова
19. Даниел Георгиев Илчев
20. Николай Петров Минков
21. Александър Цветанов Гарибов
22. Даниел Светозаров Попов
23. Никола Костадинов Вучев
24. Надежда Милчева Милушева
25. Стефан Михайлов Францов
26. Янчо Янчов Таков
27. Тони Владов Попов
