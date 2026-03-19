Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 24 МИР – София

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 24 МИР – София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. Делян Александров Добрев
2. Йорданка Асенова Фандъкова
3. Христо Георгиев Гаджев
4. Даниел Тихомиров Александров
5. Христофор Христофор Хубчев
6. Томи Младенов Николов
7. Зафир Кирилов Зарков
8. Пламен Пламенов Петров
9. Георги Илиев Мешенлиев
10. Атанас Йорданов Енгьозов
11. Мартин Емилов Райчев
12. Миниш Зекри Логинова
13. Любен Емилов Паскалев
14. Ники Яръмов
15. Анжела Миткова Христова
16. Гергана Любомирова Въчкова
17. Георги Николаев Дуков
18. Анжела Иванова Димчева
19. Десислава Наскова Митова
20. Николай Герчев Герчев
21. Ваня Атанасова Иванова
22. Борислав Тодоров Кутев
23. Стоян Димитров Мирин
24. Николай Асенов Марковски
25. Алис Коцева Коцева
26. Антон Господинов Койчев
Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.