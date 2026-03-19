19 март 2026, 12:51 часа 241 прочитания 0 коментара
Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 25 МИР - София

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 25 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Бойко Методиев Борисов

2. Стефан Антонов Арсов

3. Лъчезар Богомилов Иванов

4. Анна Василева Александрова

5. Йоана Георгиева Рашкова

6. Пламен Николаев Николов

7. Стоян Костадинов Кисьов

8. Християн Георгиев Гатев

9. Златко Иванов Златков

10. Радослав Георгиев Наков

11. Димитър Николов Стефанов

12. Елина Иванова Давидова

13. Милена Николаева Борисова

14. Ванеса Цветанова Филипова

15. Христо Валентинов Василев

16. Калоян Иванов Кюркчиев

17. Деница Венциславова Стоева

18. Нели Руменова Радева

19. Калоян Ивов Копанаров

20. Димана Александрова Иванова

21. Каролина Цончева Цонева

22. Ели Георгиева Николова

23. Мартин Юлианов Абаджиев

24. Виктория Алекс Манчева

25. Мартин Василев Петров

26. Валерий Янчев Иванов

27. Ивелина Стефанова Райкова

28. Иван Николаев Ангелов

Ивайло Анев
