19 март 2026, 12:43 часа 208 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 23 МИР - София

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 23 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Николай Денков Денков

2. Атанас Петров Атанасов

3. Венко Николов Сабрутев

4. Стою Теодоров Стоев

5. Божидар Пламенов Божанов

6. Елисавета Димитрова Белобрадова

7. Александра Красимирова Стеркова

8. Иво Георгиев Михайлов

9. Валентин Михайлов Стоянов

10. Полина Валентинова Крайнева

11. Геннадий Владимирович Воробьов

12. Джани Хариева Антова

13. Христо Христов Петков

14. Стефан Любомиров Тафров

15. Хасан Решатов Хасанов

16. Теодор Стойчев Михайлов

17. Стефан Ивайлов Костадинов

18. Виталий Викторович Анточ

19. Даниела Георгиева Дамянова

20. Петър Петров Танев

21. Васил Наумов Бошнаков

22. Светлана Кирилова Осмак

23. Веселина Бахтияр Мурадова

24. Александър Ивайлов Иванов

25. Джумхур Нехат Мехмед

26. Стоян Любомиров Манчоров

27. Кирил Лъчезаров Рибарски

28. Албена Димитрова Линкова

29. Боряна Стоянова Маринова

30. Малена Петева Малчева

31. Стефан Стефанов Сърчаджиев

32. Мирослав Богданов Дачев

33. Мануел Круменахер

34. Петьо Пламенов Ваков

35. Христо Славов Едрев

36. Виктор Ангелов Дачев

37. Огнян Александров Костадинов

38. Венелин Петров Радев

Яна Баярова Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
