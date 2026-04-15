Община Стара Загора разширява системата за събиране на едрогабаритни отпадъци

С цел улесняване на жителите на Стара Загора и подобряване на чистотата в града ще бъдат поставени допълнителни контейнери за едрогабаритни отпадъци. За това информира екипът на отдел „Екология“ към Община Стара Загора.

Съдовете са предназначени за лесно и безплатно изхвърляне на ненужни предмети от бита – стари мебели, демонтирани при ремонт дограми и други обемни вещи. В тях не следва да се изхвърлят неработещи електроуреди и строителни материали.

Какво и къде е уместно да се изхвърля?

Строителни отпадъци се приемат в депото край село Ракитница.

Неработещи електроуреди (хладилници, перални и др.) се извозват безплатно от адрес след заявка на Горещия телефон на Община Стара Загора – 0800 15 737.

Разделно събрани отпадъци (стъкло, пластмаса, метал, хартия и фолио) могат да се предават на площадката за разделно събиране в кв. „Железник“.

При предаване на 150 кг отпадъци от едно домакинство до края на годината се предоставя 30% отстъпка от такса битови отпадъци в компонента за сметосъбиране и сметоизвозване, който е с най-висок дял при формирането ѝ.

На различни места в града са разположени и контейнери за текстил. В тях могат да се изхвърлят дрехи, обувки и домашен текстил, които ще бъдат оползотворени по екологичен начин. Необходимо е материалите да бъдат чисти, за да подлежат на рециклиране.