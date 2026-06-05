Фестивалът "Цветовете на джаза" стартира с много емоции и вярна публика в Стара Загора

Снощи под открито небе сред неповторимата атмосфера на Античния форумен комплекс „Августа Траяна“ бе даден официалният старт на дългоочаквания фестивал „Цветовете на джаза“. Музикалното събитие, което утвърждава града на липите като тридневен джаз оазис, събра многобройна публика от ценители, а времето остана благосклонно и небето над форума се изчисти точно за концертите.

Събитието бе открито от заместник-кмета на Община Стара Загора Милена Желева и директора на Общинско предприятие „Арт сцена - Стара Загора“ Екатерина Радукова.

„Добре дошли на поредното издание на прекрасния фестивал „Цветовете на джаза“. Обръщам се към музикантите – благодаря ви за енергията, емоцията и таланта, с които ни заразявате. Към публиката – благодаря, че сте тук и не се уплашихте от дъжда. Старозагорци показахме, че не се плашим толкова лесно, а създаваме незабравими и по-интересни спомени“, каза в приветствието си зам.-кметът с ресор „Култура и туризъм“. Тя благодари и на организаторите от отдел „Култура“ и Общинско предприятие „Арт сцена - Стара Загора“ за положените усилия и качествената селекция.

Екатерина Радукова даде подробности относно пълната програма на фестивала и организацията му. „Аз също искам да благодаря на всички, които сте тук и за поредна година заедно ще съпреживеем магията на джаза. Вие сте публика, която заслужава нашия труд“, допълни тя.

Стартът на музикалната фиеста бе даден с гореща доза джаз-рок, фънк и модерно звучене от формацията Ruse Jazz Syndicate, водена от вокала Преслава Великова. Веднага след тях градусът на емоциите се покачи с експлозивната международна латино-джаз формация Cuban Heartbeat Orchestra. С танци пред сцената, широки усмивки и много настроение бе сложен краят на първата фестивална вечер.

Програма за 05 юни 2026 г.

19.00 ч. – АНГЕЛ ДЕМИРЕВ КВАРТЕТ: Втората фестивална вечер ще започне с обещание за незабравимо изживяване, посветено изцяло на изкуството на китарата. Виртуозният музикант Ангел Демирев (китара), заедно с Петър Миланов (китара), Христо Минчев (бас китара/контрабас) и Борислав Петров (барабани), ще поднесат на публиката уникална етно-джаз магия и авторски композиции.

20.00 ч. – Концерт на Биг Бенд - Стара Загора под диригентството на Виктор Крумов: Втората част от вечерта ще се превърне в истински празник на звука, вокалното майсторство и младежката енергия. Местният бенд, заедно с младите таланти на НУМСИ „Христина Морфова“, ще излезе пред публиката с фрагменти от хитовия бродуейски мюзикъл „Dreamgirls“.

Организаторите канят всички жители и гости на Стара Загора да споделят още една незабравима вечер под звездите, изпълнена с много класа, мащабен звук и споделена любов към джаза.