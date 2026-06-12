Зам.-кметът Надежда Чакърова откри нов STEM център в Стара Загора

С прерязване на лента зам.-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова откри новата STEM среда в Основно училище „Кольо Ганчев“ в Стара Загора, изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Новото образователно пространство включва STEM кабинети в направленията „Зелени технологии“ и „Природни науки“, както и високотехнологична класна стая, оборудвана със съвременни дигитални средства за обучение. Надежда Чакърова поздрави ръководството на училището, преподавателите и учениците за реализирания проект и подчерта значението на инвестициите в съвременна образователна среда за развитието на младите хора.

„Преди година и половина - две започнахме заедно да развиваме тези проекти и днес вече можем да кажем, че в Стара Загора има изградени STEM пространства в училищата“, отбеляза Надежда Чакърова. Тя подчерта, че съвременното образование изисква не само усвояване на знания на теория, но и практически умения, а STEM средата дава възможност децата да работят с нови технологии и да се подготвят за професиите на бъдещето.

Зам.-кметът акцентира и върху ролята на училището като важен център за местната общност. Тя припомни, че през последните години в ОУ „Кольо Ганчев“ бяха реализирани и други значими подобрения, сред които обновяването на столовата и физкултурния салон.

„Винаги съм смятала, че ОУ „Кольо Ганчев“ не е просто едно прекрасно училище, а сърцето на общността тук - място, през което са преминали цели поколения семейства“, каза още Надежда Чакърова и изрази увереност, че училището ще продължи успешно развитието си и занапред.

Директорът на ОУ „Кольо Ганчев“ Галина Петкова също приветства гостите и отбеляза значението на новата STEM среда за обучението и мотивацията на учениците.

„Днес откриваме нова страница в летописната книга на нашето училище. STEM кабинетите поставят началото на един нов път на развитие – път на модерното образование, новите технологии и уменията на 21. век“, каза Галина Петкова.

По думите ѝ съвременният свят поставя нови предизвикателства пред образованието и изисква формирането на нови компетентности и практически умения у децата. Тя подчерта, че този процес е важен не само за учениците, но и за учителите, които също се учат и развиват заедно със своите възпитаници.

„STEM кабинетите ще ни дадат възможност учители и ученици да вървим заедно по пътя на знанието и заедно да създаваме бъдещето“, допълни директорът на училището.

Новата STEM среда е създадена като „Център за млади изследователи“ за учениците от начален етап и има за цел да насърчава ученето чрез практика, експерименти и работа в екип. В модерно оборудваните кабинети децата ще имат възможност да наблюдават, изследват, конструират и откриват чрез интерактивни методи на обучение.

Средствата по проекта са вложени в цялостното оборудване на кабинетите по „Зелени технологии“ и „Природни науки“, както и в изграждането на високотехнологична класна стая със STEM дисплей, OPS модул, лаптопи за учениците и UPS устройства.

Новото пространство ще подпомага развитието на ключови умения у учениците и ще ги подготвя за професиите на бъдещето в сферите на технологиите, природните науки, инженерството и дигиталните индустрии.

По време на откриването учениците представиха кратка празнична програма и демонстрации, свързани с възможностите на новите STEM кабинети.