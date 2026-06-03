Срам: Вече внасяме и розово масло, масивите стоят необрани

Розопроизводството у нас е изправено пред сериозни предизвикателства. Според запознати в България вече се регистрира внос на розово масло, а производители сигнализират, че розовите масиви пустеят и масово стоят необрани.

"Усещане за живот, уважение и просперитет! Високи добиви на розов цвят, рандеман 2600-2800 кг за кг. масло! НО, НО за наше огромно съжаление това са снимки от кампания 2026, средата на месец май в Азърбейджан. Роза Дамасцена - масиви до 4000 дка. Огромно съжаление за нас - това масло се внася в България, смесва се с българско масло и се препродава навън", коментира преди дни предприемачът в сферата на строителство и агробизнеса Йордан Апостолов.

Според него перспективата пред българските розопроизводители е отчайваща.

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"Няма хора за бране, за едни и същи берачи се конкурират производителите на череши, рози, кайсии и зеленчукопроизводители", допълва той.

По думите му решението пред държавата да отсели българското масло от вносното такова е елементарно.

"Създаване на държавна българска лаборатория, която сертифицира българското розово масло и издава сертификат за износ. Без такъв маслото да не може да напуска територията на страната. Както се казва - елементарно Уотсън", категоричен е Апостолов.

Няма работна ръка, масивите пустеят

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От бранша обясняват, че комбинацията от климатични условия, недостиг на работна ръка и логистични затруднения поставя под риск както реколтата, така и реализацията на продукцията.

Дестилаторите и производителите описват необичайна ситуация. Според тях за първи път от години се наблюдава масово необиране на розовите полета. Причините са две - от една страна високите температури, които правят условията за беритба изключително тежки, а от друга - липсата на достатъчно розоберачи.

В резултат значителни площи остават необрани, въпреки че дестилериите работят на пълен капацитет. В някои случаи се налага и ускоряване на технологичния процес - времето за преработка на розовия цвят е съкратено почти наполовина, за да се избегне загуба на суровина.

Очаква се поскъпване на маслото

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В същото време се очаква сериозно поскъпване на розовото масло - с около 30%, което може да доведе до едни от най-високите цени в историята на сектора. По данни на производителите цената на розовото масло тази година достига между 15 000 и 16 000 евро за килограм, като вече са обявени оферти около 15 500 евро на международните пазари, предаде Нова тв.

Основните причини са увеличени разходи за труд, транспорт и енергия, както и общият натиск върху производствените разходи. В същото време браншът изразява несигурност дали международните клиенти ще приемат тези нива на цени и дали продукцията ще може да бъде реализирана успешно.

Допълнително предизвикателство е и т.нар. рандеман - съотношението между количество розов цвят и добив на масло. Тази година той се влошава, като за производството на 1 килограм розово масло са необходими около 3800 килограма розов цвят, при традиционни около 3000 килограма. Това означава още по-голям натиск върху суровинната база и необходимост от повече ръчен труд в момент на недостиг на работници.

Производителите алармират и за сериозни щети в процеса на беритба. Регистрирани са случаи на умишлено утежняване на чували с розов цвят чрез добавяне на вода, камъни и дори пластмасови бутилки - практика, която води до повреди в оборудването и финансови загуби за дестилериите.