"Златна липа" в Стара Загора отличи победителите и закри своето издание

С тържествена церемония в Държавна опера – Стара Загора приключи XIII издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа“. В заключителната вечер бяха връчени статуетките на отличените филми и творци. Организатори, гости и участници отправиха специални послания към публиката в Града на липите и поетите, демонстрирала своето отношение към седмото изкуство с пълни фестивални зали.

В продължение на пет дни – от 30 май до 3 юни, Стара Загора беше столица на киното с цели 86 прожекции на 50 филмови заглавия. Срещите на зрителите с творците, както и богатата съпътстваща програма, отново утвърдиха „Златната липа“ като едно от най-значимите киносъбития в България.

Голямата награда за „Най-добър филм“ беше присъдена на датската драма „Втори жертви“ на режисьорката Зинини Елкингтън. В свое видеообръщение тя изпрати сърдечно послание до всички, свързани с кинофестивала. От името на екипа на филма отличието беше получено от директора и основател на „Златната липа“ Магдалена Ралчева, която подчерта дългогодишните връзки на фестивала със скандинавското кино. Тя се обърна с благодарност към зам.-кметовете Милена Желева и Павлина Делчева за последователната и силна подкрепа от Община Стара Загора и изрази признателност към Посолството на Дания, както и към всички институции и партньори, допринесли за успешното провеждане на тринадесетото издание.

Своите най-силни думи Магдалена Ралчева запази за публиката на фестивала. „Благодаря ви, че бяхте прекрасни. Хора от различни краища на страната дойдоха, за да гледат нашата филмова селекция. Не съм виждала друг кинофорум, на който зрителите след всяка прожекция да ръкопляскат. Тази вечер аплодисментите трябва да бъдат само за вас – прекрасната публика на фестивала „Златната липа“, обърна се към присъстващите Магдалена Ралчева.

Председателят на международното жури Антония Ковачева определи кинофестивала в Стара Загора като един от най-силните форуми. „За нас беше истинско удоволствие. Селекцията беше изключително силна. Пълните зали ни дадоха възможност да гледаме филмите заедно с публиката и така да усетим емоцията и въздействието на всяка история. Благодарим на невероятната старозагорска публика“, заяви Ковачева от сцената. В състава на международното жури тази година бяха още Гиорги Харебава, Марко Симон Пучони, Нурай Сюнбюл и Хайме Ногера. Всички те споделиха високата си оценка за организацията, филмовата селекция и атмосферата на фестивала.

Режисьорът на филма „Рожден ден“ Ивайло Пенчев получи отличието на Съюза на българските филмови дейци. При връчването на наградата той призна, че е приятно изненадан от признанието. „Комедиите обикновено остават малко встрани, когато говорим за филмови фестивали. Радвам се, че този филм ви е докоснал“, каза Пенчев. Филмът „Рожден ден“ донесе и наградата за „Най-добра женска роля“ на Меглена Караламбова. Видимо развълнувана, актрисата благодари на журито и покани на сцената своя екранен партньор Свежен Младенов. „Ужасно съм щастлива. Стара Загора има прекрасна, сърдечна и отзивчива публика“, сподели Караламбова под аплодисментите на залата.

Наградата на публиката беше присъдена на българския филм „Жени извън употреба“ на режисьора Александър Косев. Отличието беше връчено от драматурга и режисьор Юрий Дачев, който се обърна към зрителите с думите: „Продължавайте да надграждате. Фестивалът съществува заради вашето внимание и обич.“

Специални видеообръщения по повод наградите бяха изпратили отличените чуждестранни творци. Италианският актьор Валерио Мастандреа благодари за наградата за „Най-добра мъжка роля“ за изпълнението си в „Пет секунди“, а германският режисьор Фредерик Хамбалек поздрави фестивала след отличието за „Най-добър режисьор“ за филма „Какво знае Мариеле“.

Специален момент от церемонията беше прожекцията на анимационния филм, създаден в рамките на Детската анимационна работилница към фестивала под ръководството на д-р Севина Иванова, Калоян Кунев и Лидия Цветкова. Само за пет дни младите участници превърнаха своите идеи и въображение в истинско кино, доказвайки, че изкуството може да вдъхновява, да изгражда увереност и да отваря нови хоризонти.

Празничната атмосфера беше допълнена от изпълненията на певческа формация за автентичен фолклор „Китчица“ и солистите на Държавна опера – Стара Загора Русалина Мочукова и Стоян Буюклиев.

С обявяването на края на XIII издание водещият на церемонията Радослав Владимиров постави финал на още една успешна страница от историята на фестивала. По традиция вечерта завърши с прожекция на носителя на голямата награда – датската драма „Втори жертви“.