Финалната вечер "Цветовете на джаза" в Стара Загора събра стотици

Фестивалът „Цветовете на джаза“ 2026, организиран от ОП „Арт сцена – Стара Загора“ и Община Стара Загора, за пореден път донесе в града атмосферата и енергията, които само джазът може да създаде. Третата и последна фестивална вечер се превърна в истински празник за стотиците старозагорци и гости на града, изпълнили Античния форумен комплекс „Августа Траяна“, за да се докоснат до магията на музиката.

Водещ на събитието бе актьорът от Драматичен театър „Гео Милев“ Георги Ножделов, който с неподправено вълнение и артистично присъствие представяше изпълнителите и програмата на вечерта.

Първи на сцената излязоха струнният ансамбъл „КласикАрт“ и брилянтната акордеонистка Вероника Тодорова. Те представиха впечатляващ проект, който заличава границите между класическата музика, тангото и модерния етноджаз.

Завладяващите изпълнения бяха поднесени от Калина Христова (първа цигулка), Галина Любенова (втора цигулка), Евгения Бааджиева-Димова (виола), Кристиана Михайлова (виолончело), Свобода Боздуганова (контрабас), Михаил Михайлов (валдхорна), Явор Добрев (кларинет), Венета Нейнска (пиано) и Стоян Павлов (перкусии).

По залез слънце на сцената изгряха младите звезди от Биг бенда към катедра „Поп и джаз изкуство“ на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Неоспоримите таланти от най-старото висше музикално училище в България вдигнаха публиката на крака, водени от добре познатия на феновете на джаза доц. д-р Михаил Йосифов.

Младите музиканти поведоха публиката на вълнуващо пътешествие сред най-обичаните джаз стандарти и популярни български песни, чиито мелодии и текстове продължават да живеят в сърцата на поколения българи и неизменно се пеят заедно с изпълнителите.