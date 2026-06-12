Стара Загора ще бъде домакин на Национален форум за бъдещето на енергетиката

На 13 юни 2026 г. от 10:30 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора ще се проведе Енергийният форум „Енергийното бъдеще на България – регионални перспективи и устойчиво развитие“. Събитието се организира от Медийната асоциация в България, обединяваща над 30 национални и регионални медии, с партньорството на Община Стара Загора.

Форумът ще събере на едно място представители на държавната и местната власт, бизнеса, академичните среди, неправителствения сектор и граждани, за да обсъдят едни от най-важните теми за бъдещето на страната – енергийната сигурност, енергийния преход, развитието на въглищните региони, новите технологии и възможностите за устойчив икономически растеж.

Като регион с ключова роля в българската енергетика, Стара Загора е естествен домакин на този важен обществен дебат. Форумът ще даде възможност за открит диалог между институции, експерти, бизнес и общество по въпросите, които ще определят развитието на региона и страната през следващите години.

Събитието е отворено за представители на бизнеса, академичната общност, неправителствения сектор, студенти, експерти и всички граждани, които проявяват интерес към бъдещето на енергетиката и икономическото развитие на региона.

Участието е безплатно.

Запазете датата – 13 юни 2026 г., 10:30 ч., Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора.