Парк "Пети октомври" в Стара Загора е отворен за посетители

Ръководството на Община Стара Загора официално представи обновената Градска градина и новия високотехнологичен фонтан в парк „Пети октомври“ - едно от най-разпознаваемите и обичани пространства в центъра на града. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров съобщи, че всички дейности по обновяването на парк „Пети октомври“ са приключили и пространството вече е отворено за гражданите, като е започнало и премахването на загражденията.

„Благодаря на хората, които изтърпяха този ремонт. Забавянето беше свързано основно с това, че държавните плащания по тези проекти се бавеха изключително много“, коментира Живко Тодоров.

Реализираният проект съчетава съхраняването на историческия облик на градината с модерни решения за благоустрояване, озеленяване, достъпност и градска естетика. Градската градина, която е паметник на парковото и градинско изкуство с категория „местно значение“ от 1998 г., запазва своята характерна композиция, архитектура и дух, без да бъде променяна основната ѝ структура, като едновременно с това придобива нова функционалност и съвременен облик.

Проектът обхваща терен с площ от 20 386 кв. м, а зелените площи са увеличени от 10 386 кв. м на 11 007 кв. м. В рамките на обновяването са засадени 30 нови иглолистни дървета, 85 широколистни дървета, над 2 900 декоративни храста, изградени са над 9 900 кв. м затревени площи и над 280 кв. м цветни партери.

По думите на Живко Тодоров паркът е със статут на паметник на културата, което е наложило редица ограничения при реализацията на проекта. Всички дейности и елементи включително детските площадки и съоръженията са били съгласувани с Националния институт за недвижимо културно наследство.

„Чухме всякакви спекулации - защо детските площадки били толкова малки и защо не са направени по-големи съоръжения. Това е паметник на културата и всичко е съгласувано с НИНКН. Каквото е било възможно, е направено по този парк“, подчерта кметът.

Сред основните акценти в обновяването е изцяло реконструираният фонтан в централната част на парка, който вече се превръща в нова водна атракция за Стара Загора.

Съоръжението е проектирано с обем на коритото от 41 кубични метра и включва 96 специализирани дюзи, които създават различни водни картини и динамични ефекти.

Фонтанът разполага с една централна роторна дюза, две мощни каскадни дюзи, 34 кометни дюзи, 15 периферни кометни дюзи, 12 каскадни дюзи в концентрични кръгове и 41 дюзи тип „Шампанско“, разположени в четири сектора.

Новият фонтан е оборудван с над 80 високотехнологични LED осветителни тела в RGB гама и монохромна бяла светлина – повече от два пъти спрямо досегашното осветление.

Системата се управлява чрез съвременна DMX технология на немската компания Synchronorm – световен лидер в автоматизацията на водни атракции. Благодарение на нея фонтанът може да изпълнява различни светлинни и водни сценарии с променлива динамика, музикални ефекти и цветови комбинации.

Ландшафтният архитект Корнелия Матарова от фирмата изпълнител посочи, че градина „Пети октомври“ е паметник на парковото изкуство от местно значение, което е превърнало проекта в изключително сложен за изпълнение.

„Проектът беше с изключително трудна степен на изпълнение, защото всичко трябваше да бъде съгласувано с институциите за опазване на културното наследство“, обясни тя.

По думите ѝ ограниченията са били свързани както с алейната мрежа и растителните видове, така и с визията на фонтана и детските съоръжения.

„Не можеше да се променя алейната мрежа, видовият състав също беше ограничен. Нямаше как да се поставят изцяло нови и екзотични елементи. Всичко е съобразено с поставените изисквания“, подчерта Корнелия Матарова.

За функционирането на съоръжението е изградена модерна помпена станция с 10 хоризонтални центробежни помпи и допълнителна филтрационна помпа с обща мощност близо 35 kW. Внедреното интелигентно честотно управление оптимизира разхода на електроенергия и повишава енергийната ефективност на системата.

Проектът включва и затворена система за циркулация и пречистване на водата чрез пясъчен филтър и UVC стерилизатор, като системата обработва до 300 кубични метра вода на денонощие.

Изцяло е обновена и парковата среда. Реконструирани са алеите и настилките, изградена е автоматизирана поливна система, обновени са детските площадки със специална противоударна настилка и е изградено ново видеонаблюдение на територията на парка.

В пространството са поставени над 200 елемента паркова мебел и 80 нови кошчета за отпадъци. Част от тях са интерактивни „говорещи“ кошчета, които насърчават децата и посетителите да поддържат чистотата в градската среда.

Настилките са изпълнени с нехлъзгави материали и минимални фуги, съобразени с изискванията за достъпна среда. В проекта са предвидени достъпни маршрути и елементи за хора с увреждания.

При реализацията на проекта са използвани естествени и устойчиви материали – каменна облицовка за фонтана, цветни бетонни плочи за алеите и дървени елементи при пейките, местата за сядане и детските зони.

Живко Тодоров изрази удовлетворение от крайния резултат и подчерта, че обновеното пространство ще бъде много по-красиво, уютно и функционално за жителите и гостите на Стара Загора.

„Преди това паркът беше буквално една развалина - настилките бяха силно амортизирани, а на места асфалтови, което не е подходящо за паркови пространства. Сега настилките са изцяло обновени, зеленината е възстановена, изградена е автоматизирана поливна система, а пейките и цялата среда са с напълно нов облик“, отбеляза той.

Кметът допълни, че дърветата са почистени и обезопасени, за да бъде гарантирана сигурността на гражданите, а всички решения са реализирани по проекти на специалисти и проектанти от Стара Загора.

„Всички ремонти, които започнахме и завършваме в момента, са в полза на града - те го правят по-добър, по-красив и много по-уютен“, каза още Живко Тодоров.

Запазването и съхраняването на съществуващата растителност е сред основните приоритети в проекта. Изготвена е подробна фитосанитарна оценка на дървесната растителност, която определя необходимите мерки за нейното възстановяване и поддръжка.

Зам.-кметът на Община Стара Загора арх. Мартин Паскалев също подчерта, че паркът вече е напълно отворен за гражданите.

„От този момент започна премахването на загражденията и паркът е отворен за ползване от гражданите“, заяви арх. Паскалев.

Той обясни, че обектът има двугодишна гаранция, както и петгодишен период, в който не могат да бъдат извършвани промени по проекта.

„Хубаво е да пазим това, което имаме, и паркът да се ползва със здраве от всички граждани“, призова зам.-кметът.

С обновяването на парк „Пети октомври“ Стара Загора получава модерно, зелено и достъпно градско пространство, което съчетава уважението към историята на града със съвременната визия за качествена градска среда.