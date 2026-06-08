Бизнес, индустриализация и нови работни места са приоритет за ръководството на Стара Загора

Бизнесът, индустриализацията и създаването на нови работни места са сред водещите приоритети в работата на ръководството на Община Стара Загора. Това заяви кметът Живко Тодоров по време на пресконференция в сградата на Общината, на която бяха представени основните проекти, свързани с икономическата трансформация на региона и възможностите по Фонда за справедлив преход.

„В края на предходната седмица проведохме среща в Министерския съвет с министър-председателя Румен Радев, на която заедно си поставихме задача да работим бързо и експедитивно по Фонда за справедлив преход. Средствата, насочени към нашия регион, трябва да отидат за важни проекти, свързани с развитието на Стара Загора, създаването на нови работни места и развитието на индустрията“, посочи кметът Живко Тодоров.

Той уточни, че непосредствено след това екипът на Общината е провел работни срещи в Министерството на енергетиката, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проведена е и среща с вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

„Благодаря на министрите, на премиера и на всички институции за подкрепата към Община Стара Загора и за ангажираността към развитието на тези проекти. За нас е важно средствата да бъдат насочени към реални решения, които ще дадат бъдеще на региона“, допълни Живко Тодоров.

Като един от основните приоритети кметът открои развитието на терена на летището. Целта е да бъде възстановена възможността за кацане на малки самолети, при спазване на необходимите минимални изисквания и с разумен финансов ресурс. Предвижда се използване на съвременни навигационни решения, включително GPS системи, като вариант с възможно най-ниски разходи.

„Искаме да имаме работещо летище, което да може да приема малки самолети, без да се влиза в тежки и скъпи промени. Пътнически и карго полети не са реалистичната цел на този етап. Фокусът е върху бизнес авиация, леки полети, дронове и развитие на индустриална зона“, обясни кметът.

Останалата част от територията се разглежда като възможност за оформяне на бизнес и индустриална зона, както и за пространства за събития, събори и концерти. По думите на Живко Тодоров това е начин теренът да бъде използван пълноценно и да се превърне в актив за икономическото развитие на Стара Загора.

Зам.-кметът Радостин Танев допълни, че предстоят срещи с Ръководство въздушно движение, на които ще бъдат уточнени техническите параметри, дължината на необходимата писта, отстоянията и конкретните изисквания. По думите му проектът ще бъде развиван прагматично, с ясна оценка на възможностите и разходите.

Втората важна посока е развитието на екологичния градски транспорт. Община Стара Загора работи за закупуването на 55 електрически автобуса, които да обслужват градските линии, както и 15 по-малки електрически автобуса за малките населени места в общината. Целта е подмяна на настоящите дизелови автобуси и преминаване към транспорт с нулеви емисии.

„Искаме Стара Загора да има изцяло зелен и екологичен градски транспорт. Това е важно не само за града, но и за населените места, които трябва да бъдат по-добре свързани и обслужвани“, посочи Радостин Танев.

Сред приоритетите по Фонда за справедлив преход е и подобряването на инфраструктурата до селата, включително пътища, които към момента са в лошо състояние или трудно проходими. Акцентът е върху свързаността между индустриалните зони, работните места и населените места в общината.

Радослав Танев, изпълнителен директор на „Индустриална зона Загоре“, представи напредъка по индустриална зона „Еленино“, която е с площ над 640 дка, разпределени в седем имота. Два от тях ще бъдат обособени като паркинги за инвеститорите, като първият вече е готов, а предстои изграждането на втория. В края на месец юни се очаква да започне пълна рехабилитация на пътя, както и изграждане на водопровод и канализация.

Пет имота в зоната са предназначени за инвеститори, като три вече са продадени. Очакванията са чрез развитието на зоната да бъдат създадени около 3000 работни места. За останалите два свободни парцела Общината е в напреднала фаза на разговори с потенциални инвеститори.

„Стара Загора няма достатъчно свободни терени, които да предлага за индустриално развитие, затова всяка възможност трябва да бъде използвана разумно. Работим за това да създаваме условия за производство, инвестиции и нови работни места“, подчерта Живко Тодоров.

Общината работи и по развитието на зоната на бившия АТЗ, определяна като първата индустриална зона на Стара Загора. По думите на кмета там дълго време е съществувал сериозен проблем, свързан с частни имоти и липса на изградена инфраструктура, който вече намира решение. Предвижда се изграждане на пълна инфраструктура, която да даде възможност и частните терени в зоната да бъдат развити.

Индустриална зона „Загоре“ също остава важен елемент от икономическата карта на града, като проектът е сертифициран като приоритетен. Очакванията са до ноември да има резултати по процедурите и проектите да получат одобрение.

„Работим усилено и в постоянен диалог с държавата. Важно е всичко да бъде направено правилно, така че средствата по Фонда за справедлив преход да доведат до реална трансформация - с индустрия, нови работни места и по-добра перспектива за хората в Стара Загора“, заяви в заключение кметът Живко Тодоров.