Зам.-кмет на Стара Загора откри нов STEM център

С тържествена програма в VI основно училище „Св. Никола“ в Стара Загора заместник-кметът Надежда Чакърова официално откри новоизградения STEM център - част от усилията за създаване на съвременна образователна среда и насърчаване на интереса към науките сред учениците. По време на откриването Надежда Чакърова подчерта, че създаването на STEM центрове в общинските училища е важна стъпка към модернизирането на образованието и създаването на среда, в която учениците да бъдат по-любопитни, да откриват и да прилагат знанията си на практика. Тя акцентира и върху ролята на технологиите и необходимостта младите хора да бъдат подготвени за динамично променящата се среда и развитието на изкуствения интелект.

„С отварянето на STEM центровете правим крачка напред към по-модерна образователна среда, в която учениците могат да учат чрез практика и да развиват уменията си“, отбеляза тя.

Директорът на училището Илияна Аргирова отбеляза, че реализирането на STEM центъра е резултат от дългосрочни усилия и е в съответствие с визията за създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда. По думите ѝ новите пространства ще насърчат учениците да се развиват като бъдещи изследователи и ще подпомогнат изграждането на отговорно отношение към науката и околната среда.

Реализирането на проекта има за цел да осигури модерна физическа среда, техническо оборудване и обзавеждане, които да подпомогнат въвеждането на иновативни методи на обучение в направленията „Природни науки“ и „Математика и информатика“. Чрез изграждането на интегрирана учебна среда се създават условия учениците да развиват практически умения, да експериментират и да изграждат компетентности, свързани с работа в технологична среда.

В рамките на проекта са изградени пет нови класни стаи, разположени на различни етажи в училището – кабинет по природни науки с лаборатория, два кабинета по математика и информатика и кабинет за начален етап. Допълнително са обособени шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи извън STEM центъра.

За обучението по природни науки е създадена модерна лаборатория, оборудвана с микроскопи, лабораторна стъклария, реактиви и специализирани ученически комплекти, както и интерактивен дисплей. В направленията математика и информатика са изградени и оборудвани три класни стаи, предназначени както за прогимназиален, така и за начален етап.

В STEM средата е внедрено и съвременно технологично оборудване, включително интерактивни дисплеи с OPS модули, лаптопи за ученици и преподаватели, 3D принтер, очила за виртуална реалност, мултимедиен проектор, режещ плотер, платки за програмиране, мрежово оборудване и специализирани учебни комплекти, свързани със соларна и зелена енергия.

Събитието премина с богата празнична програма, включваща танцово изпълнение на студио „Allegra“, музикален поздрав от ученичка и тематична сценична презентация с участието на ученици, представяща връзката между технологиите, науката и опазването на околната среда. В рамките на откриването бе демонстриран и нов образователен робот, който ще бъде използван в учебния процес.

В своя поздрав роботът отправи послание към учениците:

„Тук ще се задават въпроси, ще се търсят решения, ще се експериментира и ще се мечтае. Тук любопитството ще бъде двигател, науката – инструмент, а творчеството – вдъхновение.“

Сред официалните гости на събитието бяха началникът на РУО – Стара Загора Милена Йолдова, Станимира Димитрова – началник на отдел „Образование и младежки дейности“, експерти от отдела, представители на Тракийски университет, както и членове на обществения съвет и образователната общност.

