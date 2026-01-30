Джокович - Алкарас: Кога и къде да гледаме големия финал на Australian Open

Най-великият тенисист за всички времена Новак Джокович и настоящият световен номер 1 в тениса Карлос Алкарас ще се изправят един срещу друг в големия финал на първия за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия. 24-кратният шампион от Големия шлем ще опита да подобри собствения си рекорд в Мелбърн и да спечели титла №11, но срещу себе си ще има най-добрия тенисист от последните месеци.

Новак Джокович - Карлос Алкарас: Начален час и ТВ за финала в Мелбърн

Карлос Алкарас ще има допълнителна мотивация да победи Джокович, тъй като за пръв път ще играе на финал в Мелбърн и има шанс да стане най-младия тенисист в историята, печелил всеки един от турнирите от Големия шлем. Испанецът вече има отличия от другите три надпревари от Шлема, а сега може да покори върха и в Австралия. Срещата се очаква с огромен интерес, особено след вълнуващите полуфинали, в които Алкарас и Джокович се наложиха в 5-сетови мачове над Саша Зверев и Яник Синер.

В кой ден и в колко часа е финалът

Джокович и Алкарас са се изправяли общо девет пъти един срещу друг, като Ноле води с една победа - 5:4. За последно двамата се срещнаха на US Open, когато испанският тенисист се наложи в три сета, а Новак каза, че Алкарас и Синер са на друго ниво и ще му е много трудно да се бори с тях, но не и невъзможно: нещо, което се потвърди на 1/2-финала с италианеца. Големият финал между Джокович и Алкарас ще се състои в неделя (1 февруари) от 10:30 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи финала Джокович - Алкарас

Финалният мач в Мелбърн ще се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата, е Eurosport 1. Ще откриете информация за финалния сблъсък и в спортната секция на Actualno.com, както и на сайта Sportlive.bg.